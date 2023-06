Triunfa como modelo, tiene 17 años y sacó los ojos de su mamá: así se ve Sofía, la hija de Maru Botana.

La reconocida chef argentina, Maru Botana, compartió su emoción por el cumpleaños de una de sus hijas a través de sus redes sociales. En sus historias, publicó una adorable foto de Sofía cuando era apenas una bebé, acompañada del mensaje: “Feliz cumple, Chofita. Te amo hasta el infinito y más allá”, junto a un corazón.

Sin embargo, lo sorprendente del posteo de Maru es notar todo lo que ha crecido Sofía, quien se ha convertido en una talentosa modelo, como se puede apreciar en las detalladas imágenes que comparte en sus propias redes sociales.

Maru Botana junto a Sofía cuando era más pequeña. Foto: Instagram

“Sofi, linda Bebita naciste y casi que parecías una muñequita. Y mientras Bernie me decía, mírala bien, es la última, yo le dije ‘es tan linda que tengo que tener más’. Fuiste muy personaje de niñita y lo seguís siendo ahora. Tenés una personalidad, una fuerza, una seguridad que a veces me miras y tiemblo. Pero, por otro lado, sos una tierna mujercita que me dan ganas de abrazar fuerte, fuerte”, escribió Maru en la descripción para celebrar los 17 años de su hija.

Luego agregó: “Eso sos mi Chofi, lo sos todo, y aunque a veces cuesta darse cuenta, tenés la facilidad de sentarte a charlar y abrir tu corazón y esperar una opinión; pero también sabes tanto lo que querés, y lo que tu eje te dice que cuando decidís algo, ya está. Me encanta que me compartas tus cosas, y que te divierta charlar conmigo, sos muy divertida. Es muy lindo verte disfrutar tanto de tu familia, de tus hermanos, de ser realmente feliz de ella. Te involucras a fondo con todos y con todas las cosas que vivimos desde muy chiquita”.

Sofía Sala, hija de Maru Botana, modelo de Ricky Sarkany Foto: Instagram

Uno de los detalles que más salta a la vista en las fotos de Sofía es el parecido que tiene con su madre, especialmente en sus ojos.

Sofía Sola, hija de Maru Botana, debutó como modelo a los 16 años. (Instagram)

El camino de Sofía, la hija de Maru Botana en la moda

A pesar de que muchos de los seguidores de la chef piensen que Sofía dio sus primeros pasos en la moda de la mano de Ricky Sarkany, la joven reveló que antes de eso ya había incursionado en el mundo de la moda junto a una amiga emprendedora. Tras esta experiencia, Sofía le confesó a su madre que su camino iba por el mundo de las pasarelas: “Mamá, esto es lo que quiero hacer”.

Sofía Sala, hija de Maru Botana, modelo de Ricky Sarkany Foto: Instagram

En una entrevista para la revista Hola!, la joven modelo compartió su experiencia: “Mi mamá me ayudó de inmediato para poder crecer en este ámbito”. Además, agregó: “En realidad, tanto mi mamá como mi papá me han apoyado desde el principio, y ahora analizamos juntos cada propuesta que me llega”.