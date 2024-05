Daniela Celis brilla en cada presentación pública que realiza. La combinación de estilos es su especialidad y no duda en ir al frente y crear outfits únicos. Conquista corazones y sus fans alucinan con cada look. La morocha participó de la noche de los ex y dejó sin palabras a todos con un vestido único.

Daniela Celis de Gran Hermano lució un vestido mega ajustado en la Noche de los ex Foto: instagram

La influencer capta miradas en cada aparición. Su estilo audaz y avasallante la convierten en una de las ex participantes de la casa más famosa del país más queridas por el público. Combina estilos a la perfección y ningún detalle del mundo de la moda se le escapa.

La exhermanita compartió una serie de fotografías en donde la podemos observar con un espectacular look. Sin lugar a dudas sabe como atraer la mirada de todos y en esta ocasión no fue la excepción.

Daniela Celis posó con un infartante vestido. La morocha lució un espectacular outfit que dejó sin palabras a todos. Una prenda ultra ajustada al cuerpo y con mucho escote. La exhermanita resaltó su figura y se mostró increíble.

Complementó el look llevando el pelo suelto peinado hacia un costado y con ondas muy marcadas. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo.

Daniela Celis encendió Instagram con un vestido mega ajustado y mostró mucha piel

La influencer revolucionó Instagram posando con un vestido que causó sensación entre sus seguidores. Dueña de un estilo único captó todas las miradas en la noche de los ex de Gran Hermano.

Daniela Celis modeló con un espectacular vestido ultra sexy. Muy ajustado al cuerpo y con ultra escote. Sin lugar a dudas sabe como llevarse los aplausos de todos y cosechar suspiros.