¿Relación abierta a la vista? Daniela Celis y Thiago Medina revelaron si tendrían un vínculo no monogámico

Daniela Celis y Thiago Medina conforman una de las relaciones más sólidas de Gran Hermano. Tras su vínculo pasional en la casa, han conformado una familia compuesta por sus pequeñas niñas.

Es por ello que Infobae decidió realizarles una entrevista, donde les preguntaron diferentes preguntas sobre su relación. Entre ellas, la posibilidad de tener una relación abierta.

Cuál es la postura de Daniela Celis y Thiago Medina sobre tener una relación abierta

En principio, le preguntaron a la pareja quién de ellos abriría la relación. Ahí, Daniela Celis sentenció con fuerza que ella nunca tendría una relación abierta.

“Yo abro ni loca la pareja (...) No hay manera que abra la pareja”, exclamó la madre primeriza con fuerza.

Thiago Medina y Daniela Celis llevan casi dos años como pareja. Foto: C5N

Ahora bien, desde el lado de Thiago, la respuesta fue distinta. Desde este punto, el exhermanito entabló que podría tener una relación no monogámica si tiene el consentimiento de Celis.

“Si, pero si vos me das permiso. Si no no. Estoy bien así como soy”, confesó Medina sobre la posibilidad de tener una relación abierta.

Tras la respuesta del padre de sus hijas, Celis quedó sumamente indignada y recalcó que no habría manera que se abriera la pareja.

“Si te doy permiso. Una patada en el c*** te voy a dar ¡No hay manera! No existe Thiago”, aseveró la exhermanita sobre su postura.

Daniela Celis y Thiago Medina volvieron a Gran Hermano y presentaron sus gemelas Foto: captura

Finalmente, Thiago Medina reconoció que Celis le había comentado sobre su opinión al respecto. Por tanto, la madre primeriza sentenció como sería el camino a casa.

“Ya me lo dijiste pero bueno”, recordó el exhermanito, a lo que Celis agregó: “Lo que va a hacer la vuelta”.

Todos los detalles sobre la relación entre Daniela Celis y Thiago Medina

Entre las dinámicas presentadas en la entrevista, se destacó un preguntas y respuestas entre la pareja. Ahí, ambos se dieron al oportunidad de conocer diferentes aspectos del otro.

Una de las consultas que se realizaron era que los enamoró del otro. Ahí, Celis entabló que se enamoró en la casa y que siempre tuvieron mucha química.

Thiago Medina y Daniela Celis durante su programa en Gran Hermano. Foto: Perfil

“Obviamente sabe todo el mundo que teníamos piel, mucha química, mucho fuego, tenemos dos hijas por algo pasaron. Podríamos decir que nuestra primera vez sin cámaras fue donde dije es ese”,explicó Daniela Celis.

En el caso de Medina, le enamoró que ella siempre fue buena compañera antes y después de la casa.