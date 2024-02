Daniela Celis rompió el silencio y habló de su supuesto enfrentamiento con Eliana Guercio

Daniela Celis es una exparticipante de Gran Hermano que logró su popularidad gracias a su participación en el reality. Allí conoció a su pareja Thiago Medina, se enamoraron y hoy son padres de las gemelas Laia y Aimé.

La famosa logro armar una gran comunidad de seguidores en su perfil de Instagram, por lo que es considerada una influencer. Hace unas horas se vio envuelta en una polémica cuando una cuenta falsa de X (antes Twitter) a nombre de ella comenzó a dejar picante comentarios en contra de Eliana Guercio luego de que la esposa del futbolista hablara del conflicto docente.

Es por eso que muchos pensaron que la ex Gran Hermano decidió tomar partido y defender a los maestros. “Hay que ser botinera y pelotud*”, comentó la cuenta falsa de Daniela. A lo que Eliana en su cuenta de X respondió: “¿Quién sos?”.

El cruce de Eliana Guercio y Daniela Celis en Twitter Foto: captura

La supuesta cuenta de Daniela Celis siguió comentando y disparó: “Hola soy Dani, ¿vos sos la que odia a los maestros y tu marido es el único arquero que corre la cara cuando viene la pelota?”.

Ante la noticia del cruce con Eliana Guercio, Daniela Celis aclaró la verdad del conflicto

Frente a la noticia del cruce entre la esposa de Chiquito Romero y la ex Gran Hermano fue Daniela quien mostró su verdadero perfil en X y aclaró la situación.

“Que ganas de romper las pelot*s la gente que se hace pasar por uno. No tengo problemas y el me los genera. Me tiene bloqueada”, comentó Dani en su perfil oficial de X.

Daniela Celis habló de su supuesta pelea con Eliana Guercio Foto: captura

“Estoy muy tranquila con mi familia, sentada en el sillón con las dos tetas al aire, amamantando doble y me suena el celular para fumarme estos problemas que ni son míos. Que se compre una vida”, agregó enojada la famosa.

De esta manera, Daniela pidió a sus seguidores que denuncien la cuenta falsa y aclaró que ella no tiene problemas con nadie.