El descargo de Thiago Medina por no encontrar cambiadores de bebés en el baño de hombres: “¿Y la igualdad?”

Thiago Medina y Daniela Celis se han convertido en una de las parejas famosa más queridas. Desde que pasaron por Gran Hermano en donde se conocieron, comenzaron su relación y siguieron fuera de la casa y hoy son padres de Aimé y Laia.

La pareja es muy querida y su vida es seguida por miles de fanáticos que les siguen desde el reality. El 29 de enero, Daniela y Thiago dieron la bienvenida a sus gemelas. El embarazo de Daniela fue muy seguido por sus fanáticos, es por eso que tanto ella como Thiago cuentan en sus redes sociales como son las distintas experiencias que viven como padres primerizos.

Thiago Medina contó la situación que vivió con sus hijas cuando las quiso cambiar Foto: instagram/danielacelis

La indignación de Thiago Medina por no poder cambiar a sus hijas

El ex Gran Hermano subió una historia en su perfil de Instagram para hacer un descargo con una situación que vivió mientras él y Daniela estaban fuera de su casa y necesitaba cambiar a sus bebas.

“Vengo a hacer este video porque me molestó mucho que fui a cambiar a las bebas y no había cambiador de bebés en el baño de hombres, por qué no hay cambiador en el baño de hombres siendo que los dos somos papás como está la mamá también está el papá y si yo quiero ir a cambiarlas necesito un cambiador en el baño de hombres”, expresó con enojo Thiago.

“Me pasó que fui a cambiarlas y no tenía un cambiador en el baño de hombres. Me molestó mucho porque qué tenía que hacer, meterme en el baño de mujeres o qué tengo que hacer para cambiarlas”, agregó en su descargo.

Por su parte, Daniela también habló del tema: “El papá está indignado porque no hay cambiador en el baño de los hombres. Muy buen punto”. Luego compartió el posteo de su pareja y agregó: “¿Y la igualdad? ¿dónde está?”.