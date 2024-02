El fuerte reclamo que Daniela Celis le hizo a Thiago Medina: “Qué manera de llegar”

Daniela Celis y Thiago Medina están experimentando la maravillosa aventura de la paternidad tras convertirse en padres de Aimé y Laia hace apenas un mes. Desde entonces, la pareja ha abierto las puertas de su nueva vida a sus seguidores en las redes sociales, compartiendo cada momento especial y los desafíos que enfrentan en esta etapa única.

Recientemente, Daniela sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de Instagram donde se dirigía a Thiago con un pequeño reclamo. “Me querés explicar qué significa llegar así”, expresó con una mezcla de preocupación y humor mientras filmaba a su pareja, quien mostraba moretones en el rostro.

Thiago y Medina se convirtieron en padres hace poco menos de un mes.

La explicación de Thiago Medina tras el reclamo de Daniela Celis

Entre risas, Thiago explicó la causa de sus heridas: “Me golpeé jugando a la pelota. Se me cayó un chico en la cara, lo fui a marcar, me saltó sin querer, me cayó acá y golpeé la cara contra el piso”. Ante la advertencia de Daniela sobre un posible ojo morado, Thiago aseguró haber aplicado hielo y crema para aliviar el golpe.

A pesar de los contratiempos, Thiago compartió con alegría que su desempeño en el partido fue exitoso. “Metí dos goles por lo menos”, mencionó mientras disfrutaba de la cena filmado por su pareja.

Daniela y Thiago en la revelación de sexo de sus gemelas. / Instagram

Esta pareja, conocida por su complicidad y amor mutuo, demuestra que la llegada de sus hijas no solo fortaleció su vínculo, sino que también les brindó momentos de risas y complicidad en medio de las nuevas responsabilidades. Sin duda, Aimé y Laia están rodeadas de amor y alegría gracias a sus cariñosos padres, quienes comparten cada paso de su viaje en la paternidad con sus seguidores.