Se conocieron las primeras fotos de las gemelas de Daniela Celis y Thiago Medina: “Todo cambió para siempre”

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en Gran Hermano, se enamoraron y su relación siguió afuera del reality. La pareja vive su mejor momento de felicidad, ya que el lunes 29 de enero se convirtieron en papás de las gemelas Aime y Laia.

Fue la mamá de “Pestañela” quien anunció la noticia en “A la Barbarossa” que las gemelas nacieron a las 10.45 horas. Además, contó que las nenas no fueron a neonatología, que era una de las probabilidades al ser prematuras.

La mamá de Daniela mostró el mensaje que le mandó su hija ni bien dio a luz a sus gemelas en donde revela el peso y la altura. Laia nació con 2,750 gr. y Aime con 2,500 gr., y ambas miden 46 centímetros.

Los mensajes que Daniela Celis le envió a su madre desde el quirófano. (Foto: captura de pantalla)

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron la primera foto de sus gemelas en Instagram

La pareja de Gran Hermano hizo la presentación oficial de las gemelas en Instagram con una serie de fotos del feliz momento del parto. “Hoy nos convertimos en papás, hoy conocimos el sentido de la vida, hoy si podemos hablar de amor verdadero, hoy todo cambió para siempre”, escribieron los padres primerizos.

Daniela Celis y Thiago Medina les dieron la bienvenida a sus gemelas Foto: instagram/danielacelis

“Aime nació primera a las 10:13 am con 2500 gr. y mide 46 cm. Laia nació segunda a las 10:15 am con 2750 gr. y mide 46 y medio”, agregaron los ex Gran Hermano.

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron a sus bebas Foto: instagram/danielacelis01

“Nos tocó un equipo increíble de trabajo, Nico nos acompañó desde el primer día y sigue a nuestro lado conteniéndonos. Superagradecida por ser tan cálido y atento con nosotros, él es una persona que realiza con pasión su oficio, lo hace tener una luz propia y te transmite seguridad en tanto miedo”, expresaron sobre el equipo del Hospital Austral Pilar en el que tuvieron a sus bebas.

Thiago Medina presentó a sus gemelas Foto: instagram/danielascelis01

Luego les dedicaron unas palabras a sus hijas y agradecieron el amor de sus seguidores: “Ellas son tan buenas, que nos están haciendo pasar un día de lujo con su compañía, ahora estamos listos para lo que nos espera. Gracias por tanto amor y mensajes superdulces que nos envían, nos llega todas las buenas vibras. LOS AMAMOS”.

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron a sus gemelas en Instagram Foto: instagram/danielacelis01

La mamá de Daniela contó más detalles de sus nietas

La mamá de la ex Gran Hermano habló en “Cortá por Lozano” y sostuvo que las gemelas son iguales a la mamá. “Agárrense porque son dos Pestañelas más, así [refiriéndose a un gran tamaño] son las pestañas”, contó con humor la feliz abuela.