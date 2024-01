“Es hoy”: los emotivos videos de Daniela y Thiago de Gran Hermano yendo a tener a sus bebés

Daniela Celis, exjugadora de Gran Hermano, tiene fecha de parto este 29 de enero, es decir, le dará la bienvenida a sus gemelas junto a Thiago Celis, de quien se enamoró dentro de la casa más famosa del mundo.

Aime y Laia, nombre con las que los exhermanitos bautizaron a sus hijas, están muy cerca de nacer e inundar a su familia de mucho amor y alegría. Es por ello que, sus padres decidieron compartir el minuto a minuto - o lo más posible - a través de sus cuentas de Instagram.

Así se preparan Daniela y Thiago para la llegada de sus gemelas. / Instagram

“Es hoy, es hoy”, compartieron Daniela y Thiago, citando la famosa escena de Stuart Little que ya se convirtió en un clásico meme. En el video se puede ver a la pareja rumbo a la clínica, donde ella tiene programada su cesárea, dado que transita un embarazo de riesgo.

Fueron tres los videos que los padres primerizos compartieron: en el primero se los pueden ver saltar de la cama desbordados de emoción y euforia, luego en el auto rumbo a la clínica y, por último, en el ascensor de la institución a punto de internar a la futura mamá.

Daniela de Gran Hermano tiene un embarazo de riesgo

Tiempo atrás, mientras transitaba uno de sus primeros meses como futura mamá, Daniela Celis de Gran Hermano reveló en el programa “Cortá Por Lozano” que transita un embarazo de riesgo.

Daniela Celis atraviesa un embarazo de riesgo. Foto: Instagram

Cuando le preguntaron por qué se emocionaba cada vez que hablaba e de su embarazo, la exhermanita contestó: “Cambia de todo. Cuando a mí me dijeron que mi embarazo era riesgoso, ahí mi cabeza hizo ‘clic’. Quiero hacer todo bien: hoy si tengo que pedir un deseo cuando miro una estrella, lo que pido es que estén bien ellos [aún no sabía el sexo de las bebés], yo ya no sueño más”.

Y agregó: “Es como que te cambia la mente y no te importa lo que te digan los demás, ni las cosas secundarias. Es horrible lo que voy a decir, pero ya no te importan las cosas que antes te importaban. Te importa solamente la salud de tus hijos, que estén bien ellos, verlos, conocerlos, ponerles nombre. A mí me dijeron que van a ser dos y yo quiero ver dos el día del nacimiento”.