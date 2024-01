Qué ritual practicará Thiago Medina para no desmayarse durante el parto de Daniela Celis

Daniela Celis y Thiago Medina viven un gran momento personal. Tras salir de la casa de Gran Hermano 2023 sellaron su amor y decidieron formar una familia. A pocos días de ser padres de gemelas, a las que llamarán Aime y Laia compartieron en Instagram uno de los rituales que realiza Thiago para no desmayarse durante el parto.

Qué ritual practica Thiago Medina para no desmayarse durante el parto de Daniela Celis

Los ex participantes de la casa más famosa del país, se han convertido en una de las parejas más queridas de Argentina. En Instagram publican el día a día de esta nueva etapa de sus vidas. Daniela y Thiago se encuentran muy contentos y emocionados por este cambio en sus vidas. Los fans siguen el minuto a minuto de esta relación y esperan ansiosos la llegada de los bebes.

Qué ritual practica Thiago Medina para no desmayarse durante el parto de Daniela Celis

Daniela Celis tiene programada la cesárea para el lunes 29 de enero. Viven momentos de mucha felicidad y ansiedad. Por este motivo, Thiago Medina decidió practicar un ritual para tener calma y no desmayarse durante este momento tan importante.

Qué ritual practica Thiago Medina para no desmayarse durante el parto de Daniela Celis

La influencer en diálogo con una revista, indicó: “Se está preparando mucho porque quiere estar ahí. Quiere estar firme y no desmayarse. Hace un montón de cosas para que no le dé impresión ese momento que ambos estamos viviendo por primera vez. Ve muchos videos, para saber lo que le espera, y no estar tan sorprendido”

Qué ritual practica Thiago Medina para no desmayarse durante el parto de Daniela Celis

Daniela Celis y Thiago Medina esperan ansiosos la llegada de sus gemelas

La pareja se encuentra a días de ser padres por primera vez. La emoción y expectativas crecen a medida que se acerca el momento tan esperado.

Qué ritual practica Thiago Medina para no desmayarse durante el parto de Daniela Celis

Qué ritual practica Thiago Medina para no desmayarse durante el parto de Daniela Celis

Daniela Celis contó como viven este especial momento y se refirió al momento en que finalmente nazcan sus hijas: “Queremos que ellas estén bien primero, porque sabemos que va a ser un nacimiento prematuro. Así que, cuando tengamos la autorización de los médicos, será entonces que las mostraremos. Antes no, porque es ‘creer o reventar’ con todo el tema de las energías. Vamos a asegurarnos que estén bien ellas, de que lleguemos a casa, de que nos acomodemos y ahí obviamente la vamos a mostrar al público, porque también fueron parte de todo esto, pero no creo que sea el primer día”.