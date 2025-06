El filoso descargo de Thiago Medina tras la revelación de Daniela Celis sobre su separación: “Sé como fueron las cosas”

Thiago Medina y Daniela Celis fueron una de las parejas más populares de Gran Hermano 2022-23 por su intenso romance, después se convirtieron en padres de las gemelas Laia y Aimé, y tras dos años juntos se separaron. La famosa contó con sinceridad el motivo de la separación.

En el stream de Martín Cirio, Daniela reveló que Thiago tomó la decisión de separarse porque no tenían una vida sexual activa desde que nacieron las bebas, cosa que antes no sucedía.

“Nosotros nos separamos por ese motivo, como no cog... tanto, él fue sincero conmigo. Me dijo: ‘Yo quiero tener relaciones sexuales. La verdad, no quiero engañarte, pero si no tenemos sexo, prefiero separarme y estar con otras personas’“, contó Daniela sobre el motivo de su separación de Thiago.

Daniela Celis y Thiago Medina con sus hijas

La confesión de la famosa llevó a que el influencer recibiera comentarios negativos por su actitud, pese a que ambos se llevan bien y comparten tiempo juntos por sus gemelas de un año.

Thiago Medina rompió el silencio tras la confesión de Daniela Celis sobre su separación

Ahora, Thiago hizo un descargo en su perfil de Instagram y dio su versión de la historia. El influencer subí una selfie con la música de Paulo Londra “Sigan hablando de mí”.

“Piensen lo que quieran. Yo sé bien cómo fueron las cosas”, escribió Thiago en una parte de la publicación, dejando en claro que no le importa las críticas que recibe.

El descargo de Thiago Medina después que Daniela Celis revelara el motivo de su separación

“Para opinar y hablar están todos, pero cuando sale algo bien nadie te felicita”, agregó enojado el influencer.

“Yo no voy a andar dando explicaciones. Chau”, cerró Thiago Medina en la publicación.

El famoso se molestó por los comentarios y la versión que hizo Daniela de la historia. A pesar de todo, los influencers se ven constantemente y se ayudan en la crianza de las gemelas de un año Laia y Aimé.