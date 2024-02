Daniela Celis tuvo la primera salida sin las gemelas y sufrió un insólito accidente: “Esta parte de ser madre...”

Daniela Celis es una influencer y modelo que saltó a la fama tras su participación en Gran Hermano 2022-23. Dentro de la casa más famosa formó un grupo de amigas junto a Julieta Poggio y Romina Uhrig, pero también encontró el amor, ya que conformó una relación con otro participante, Thiago Medina.

Pero la relación de Daniela y Thiago fue más allá que el reality y esos decidieron formar una familia. El pasado 29 de enero nacieron las gemelas, Aimé y Laia. Desde entonces, la influencer comparte su vida diaria juntos a sus hijas con sus 2.3 millones de seguidores en Instagram.

Daniela Celis junto a sus hijas. Foto: instagram/danielacelis01

En esta oportunidad, Daniela compartió vía historias de Instagram la primera salida que hizo sin sus hijas. Ella se mostró junto a Romina y explicó: “Primer salida, me sacaron los puntos. Me dolió”. Y Romina la expuso: “No saben como grito, lo puteó al médico”, y ella explicó: “Lo puteé a mi obstetra, me estaba sacando los puntos y yo soy drama queen. Nico me dijo ‘estamos en familia, no pasa nada’”. Finalmente, Romina dijo que ya están para ir de fiesta a la Bresh.

Más tarde, Daniela mostró el accidente que sufrió en su remera tras la primera salida sin sus hijas. Mostró su remera negra manchada de un lado de una mama, debido a que está lactando, y dijo: “Divina mi escapadita”.

Daniela Celis mostró el accidente que sufrió en su remera. Foto: Instagram

Por último, se filmó para mostrar la situación y dijo: “Esta parte de ser madre nadie me la contó y eso que tengo protectores. Pasadísimos. Increíble”, mientras mostraba los protectores para sus mamas.

Así fue la primera mañana de Thiago Medina junto a sus hijas y sin Daniela Celis

Mientras Daniela fue al médico y luego desayunó junto a Romina, Thiago mostró cómo fue su mañana junto a las gemelas: “Primera mañana solo. Se fue mami y lo primero que hicimos fue cambiarles el pañal, les preparé el desayuno, les cambié la ropita porque estaba un poquito sucia. Nos fue bien”. Daniela dijo que llegó y encontró todo en orden.