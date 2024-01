Daniela Celis contó cómo fue su experiencia en el parto de sus gemelas: “Me lloré toda la cesárea”

Daniela Celis y Thiago Medina se conocieron en Gran Hermano, se enamoraron y continuaron su amor una vez fuera de la casa. Hace unos meses, anunciaron la llegada de sus gemelas, y desde entonces compartieron cada detalle de los preparativos. El lunes 29 de enero por la mañana la espera terminó y nacieron Aimé y Laia en el Hospital Austral Pilar.

Luego de las primeras horas de conexión con sus hijas, la pareja apareció en Instagram para mostrar a sus seguidores las primeras imágenes de sus gemelas y agradecer por todo el cariño que recibieron en los últimos días.

Daniela Celis y Thiago Medina mostraron a sus bebas Foto: instagram/danielacelis01

“Hoy nos convertimos en papás, hoy conocimos el sentido de la vida, hoy si podemos hablar de amor verdadero, hoy todo cambió para siempre. Aimé nació primera a las 10:13 am con 2500 gr. y mide 46 cm. Laia nació segunda a las 10:15 am con 2750 gr. y mide 46 y medio”, escribieron los flamantes padres.

Daniela Celis y Thiago Medina les dieron la bienvenida a sus gemelas Foto: instagram/danielacelis

“Ellas son tan buenas, que nos están haciendo pasar un día de lujo con su compañía, ahora estamos listos para lo que nos espera. Gracias por tanto amor y mensajes superdulces que nos envían”, agregaron los exparticipantes de Gran Hermano.

Daniela Celis contó su experiencia en el nacimiento de sus gemelas

“Pestañela” grabó un video en sus historias para contar cómo se sentía después de la cesárea. “Aparezco en modo madre. Me bañé, ya me levanté, caminé. Saben que tenía cesárea. ¿Qué más? Las bebés ya comieron tres veces. Están durmiendo abrazadas. Yo también ya almorcé”, comentó la ex Gran Hermano.

“Del papi no nos podemos quejar, un 10. Bueno, un 9,50 hay que esforzarse un poquito más”, agregó Daniela.

Luego habló del momento de la cirugía: ”Tengo grabado el video de la cesárea. Lo grabó Thiago. Yo pensé que se iba a ver así (moviendo la cámara), porque estaba temblando. Pero no, bastante bien su pulso, no se desmayó, se la re bancó”.

“Justo entró cuando estaba toda abierta. Y dije: ‘Uh, acá se me cae’. Pero no, para nada. Yo estaba peor que él, estaba cagadísima, con un miedo... Me lloré toda la cesárea. Mucha contención tuve, buen equipo”, contó emocionada “Pestañela”.

Más tarde mostró el momento en que Romina Uhrig, ex Gran Hermano, fue a visitarlas al Hospital. En el video se ve a la amiga de los padres primerizos teniendo en brazos a una de las gemelas muy emocionada y feliz.