Eliana Guercio opinó sobre el sueldo de los docentes y generó repudio: “¿Por qué eligen ser maestros si...?”

Eliana Guercio estuvo como invitada en el programa de Georgina Barbarossa y desató una enorme polémica. La panelista del debate de Gran Hermano 2024 opinó sobre el paro docente anunciado para el comienzo de clases y el rol de los maestros en la sociedad. Sus dichos generaron un gran repudio entre sus compañeros y en las redes sociales.

La actualidad argentina genera debate en todos los ámbitos, es por eso que en A la Barbarossa se trató la problemática de la delicada situación de los docentes. Con invitados expertos en materia de educación, los panelistas y la conductora hablaron acerca de la medida gremial en rechazo a la eliminación del FONID y a los recortes en infraestructura y comedores escolares.

El polémico comentario de Eliana Guercio sobre los docentes

En medio del debate, Eliana Guercio, que estaba en el piso interrumpió a una especialista que estaba al aire mediante una llamada virtual, para dar su opinión y estalló la polémica. “Es muy importante la figura de una maestra, aunque no sea una madre como bien me dijeron, pero para un niño es casi una madre el amor que se le tiene. Y ver que tu maestra, la que te tiene que amar y ayudarte a crecer y a formarte, dice ‘no, mirá la verdad no te voy a dar clases porque tengo un tema’”, comenzó diciendo sobre la figura de los docentes y su vínculo con sus alumnos.

Luego, soltó una frase aún más picante. “Yo lo que no entiendo es que las maestras cobraron mal toda la vida, ¿por qué eligen ser maestros si saben que van a cobrar mal?”, comentó indignada la modelo y rápidamente generó repudio.

Lio Pecoraro no dejó pasar por alto este comentario y salió al cruce. “Bueno, es una vocación”, sostuvo. La esposa de Chiquito Romero se mantuvo firme y continuó con su discurso. “Cuando dije que era una vocación me dijeron que ya no, que ahora estaba profesionalizado, no es más una vocación. Entonces que elijan otra cosa porque desde que yo soy chiquita cobran mal los maestros”, apuntó.

Críticas a Eliana Guercio por hablar del sueldo docente (X)

Por su parte, el periodista Paulo Kablan quiso poner paños fríos pero no resultó. “Con ese concepto no habría ni un maestro en la Argentina. Sería aún peor. El tema es que están bajo la línea de pobreza. El colegio es mucho más que la educación, si sabe leer o no. Y en épocas de crisis mucho más y esto lo sé porque soy periodista de policiales. Es el freno a la violencia, la contención, la mayoría de las denuncias de delitos posibles surge de un informe del colegio”, agregó.

Mientras que Georgina coincidió con su compañero, remarcando la importancia de la educación y la escuela como institución. “Sumo que es donde van a comer”, agregó la conductora, claramente en desacuerdo con los dichos de Eliana Guercio.