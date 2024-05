El emotivo encuentro entre Tini Stoessel y la familia de Matu, un fanático fallecido

Tini Stoessel es una cantante argentina de 27 años, que este año estrenó Un mechón de pelo, su álbum de estudio más íntimo y personal. En el cual, sus fanáticos pudieron identificarse desde otro lugar, ya que toca temas muy sensibles y difíciles.

Para presentar su álbum, Tini Stoessel realizó cinco shows íntimos en el Club Hurlingham y allí asistió la familia de Matu, un fanático de la cantante que falleció en 2023 tras luchar contra el cáncer. Parte de su familia fue al primer show de Tini y lo homenajearon usando su ropa, fueron sus hermanas, su mamá, sus primas y su novia.

La familia lo publicó en TikTok y el video llegó a Tini Stoessel. Por lo cual, la cantante quiso conocer a la familia y su equipo se comunicó con ellos. Toda la familia de Matu volvió al Club Hurlingham a presenciar el último show de Tini allí, y luego del concierto la conocieron en camarines, justo un día antes del que sería el cumpleaños número 22 de Matu.

Así fue el encuentro de Tini Stoessel con la familia de Matu, un fan fallecido Foto: Twitter

El encuentro emotivo se viralizó en las redes sociales, la hermana de Matu vio a Tini Stoeessel y corrió a abrazarla. También le agradeció el encuentro, ya que es un sueño hecho realidad para su hermano, quien la admiró mucho siempre.

Quién fue Matu, el fanático de Tini Stoessel

Matu fue un joven fanático de Tini Stoessel, que en el 2019 recibió el diagnóstico de cáncer. Durante los cuatro años que luchó contra la enfermedad, según su familia, Matu se aferró mucho a la música de Tini y durante el 2022 no se perdió ningún show de la cantante en Buenos Aires.

Matu durante 2022 en un show de Tini Stoessel Foto: Twitter

En dicho año, subió un posteo en un show de Tini y escribió: “Yo no entendía mucho el fanatismo por los artistas, hasta que en el momento más triste de mi vida tu música me dio fuerzas para seguir y me desconectó de todo cuando lo necesité y aún lo sigue haciendo. Eternamente”. El 4 de mayo de 2023 Matu cumplió 21 años y el 25 de mayo de ese año falleció, pero su familia y Tini lo mantienen presente.