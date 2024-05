Emily Ratajkowski lució un vestido ultra escotado y Lana Rhoades reaccionó muy picante

Emily Ratajkowski es una de las actrices más importantes del momento. Su talento traspasa la pantalla y con su sensualidad conquista los corazones del público. Tiene un estilo único y jamás pasa desapercibida.

En Instagram tiene millones de seguidores. Día a día alucinan con cada uno de los outfits que luce. Combina estilos a la perfección y siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda. Es una verdadera it girl y ninguna tendencia se le escapa.

La actriz brilló en un importante evento con un espectacular vestido que dejó atónitos a todos sus seguidores. Emily lució su espectacular figura con un atuendo sexy, elegante y glamoroso. Dio cátedra y encandiló a sus fans y también a otras personalidades importantes del mundo mediático. Lana Rohades, la ex actriz de contenido de cine para adultos, alucinó con el look de Emily y le dejó halagos y aplausos en su Instagram. “Díos mío, me dejaste con la mandíbula por el piso. Sos increíblemente hermosa, Emily”, fue la reacción picante de Lana.

Emily Ratajkowski posó con un espectacular vestido en color dorado ultra escotado. La parte inferior, una falda ajustada al cuerpo y más suelta en la parte final. La actriz sabe como marcar tendencia y deslumbró en la alfombra roja con este infartante look.

Para el peinado eligió llevar el pelo suelto con ondas bien marcadas. Para el maquillaje apostó por el delineado negro para los ojos para resaltar su mirada y para los labios optó por un color rojizo muy sexy.

Emily Ratajkowski brilló con un vestido dorado con mucho escote

La actriz cautiva a cada paso que da. No le teme a los flashes de la cámara y jamás pasa desapercibida. Desprende sensualidad y glamour en cada evento al cual asiste.

Emily Ratajkowski dejó sin palabras a sus fans luciendo un espectacular vestido con mucho escote en donde mostró su increíble figura. La actriz pisa fuerte y conquistó los suspiros y aplausos de todos sus fans.