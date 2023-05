Emily Ratajkowski posó ante la cámara con una nanobikini negra desde la cama y causó sensación

Emily Ratajkowski es una de las modelos más respetadas y reconocidas a nivel internacional. A diario, está muy activa en las redes sociales donde suele publicar postales de sí misma luciendo sus mejores outfits con los que cumple compromisos de su agenda laboral y también disfruta en sus ratos libres.

Emily Ratajkowski Foto: Instagram/emrata

Últimamente, Emily acude a su cuenta oficial de Instagram donde acumula 30 millones de seguidores para posar ante la cámara con una nueva bikini que pertenece a su propia línea de trajes de baños, Inamorata. Como no podía ser de otra manera, a la modelo le llovieron miles de halagos y ‘likes’ en la publicación.

La modelo subió las temperaturas con su traje de bañp

La microbikini con la que Emily Ratajkowski se robó los corazones de sus seguidores

En esta oportunidad, Emily posó desde una cama de sábanas blancas en medio de una habitación que contó con un gran ventanal en una de las paredes. De rodillas sobre el colchón, Ratajkowski no solo dejó ver su espléndida figura y plano abdomen sino también la increíble micro bikini negra.

La modelo subió las temperaturas con su traje de bañp

Tanto la parte superior del traje de baño como la inferior se destacaron por su tela de lycra y diseño básico. El corpiño contó con finas tiras en los extremos de su confección para que la modelo pudiera sujetar la prenda alrededor de su cuello así también de su espalda.

La modelo subió las temperaturas con su traje de bañp

Por su parte, la bombacha colaless y el corpiño causaron gran sensación en las postales compartidas en Instagram debido a los pequeños dijes de tonos plateados que decoraron el diseño de ambas prendas y le dieron un toque chic a todo el conjunto.

Emily sumó un collar rústico alrededor de su cuello con un detalle en plateado que le añadió estilo al look veraniego. En cuanto al make up, Ratajkowski optó por un look natural por lo que colocó un labial brilloso en tono bronce en sus labios para luego enmascarar sus pestañas y sombrear los párpados de sus ojos en tonos tierras.