Emily Ratajkowski lució un vestido plateado con transparencias y conquistó las redes

Emily Ratajkowski está muy conectada con las redes sociales, allí cuenta con más de 29 millones de seguidores de todo el mundo que esperan tener alguna novedad sobre la vida de la actriz.

Emily Ratajkowski deslumbró en un evento de Nueva York Foto: instagram

Desde su perfil comparte todo lo relacionado con sus nuevos proyectos laborales, ya sea sus actuaciones, su marca de ropa o también las campañas publicitarias que realiza como modelo.

Emily demostró ser muy fanática de la moda, en sus looks no pueden faltar las prendas del momento y accesorios fashion que completan sus osados looks y causan sensación en las redes sociales.

Emily Ratajkowski para Harper's Bazaar. Foto: Instagram

El vestido de Emily en los Oscar

Esta vez, la actriz asistió a la fiesta de los Oscar con un increíble vestido plateado largo con transparencias. El modelo tiene cuello, es manga larga y sobre la parte de adelante caen dos tiras plateadas trenzadas que cubren los pechos.

Emily Ratajkowski Foto: Instagram

Fiel a su estilo sensual, el vestido deja al descubierto su figura y se puede ver la bombacha estilo colaless. Para el pelo eligió un rodete alto con raya al medio, unos aros plateados y un maquillaje en tonos claros con un color más fuerte en los labios.

¿Cómo se hizo famosa Emily Ratajkowski?

La actriz británica se hizo conocida por participar en el video “Blurred Lines” de Robin Thicke. Su salto a la fama mundial fue cuando participó de la película “Perdida” junto a Ben Affleck.