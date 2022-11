Emily Ratajkowski sorprendió a todo un evento en Nueva York al lucir un vestido transparente donde se le ve de más

Emily Ratajkowski una modelo y actriz británica reconocida al rededor del mundo. Obtuvo su primera interpretación relevante en la película de David Fincher “Perdida”, en el año 2014. Por ende, su paso a la fama es reciente.

Emily Ratajkowski para Harper's Bazaar. Foto: Instagram

“Pasar por todo el proceso de casting, como cualquier otra actriz novel, hizo que me sintiera tranquila durante el rodaje. Me repetía a mí misma que si me habían escogido era porque creían en mí y les gustaba”, contó la joven.

@emrata está a 400 mil seguidores de superar los 30 millones de fanáticos en la red social de la lupita donde enamora con cada uno de sus looks y su vida repleta de lujos.

Emily Ratajkowski Foto: Instagram/emrata

En su última publicación en el evento de Swarovski en Nueva York se grabó mostrando su increíble outfit. Un vestido clásico y lánguido pero no por eso, menos sensual. Y Las múltiples transparencias le aportaron todo lo que su figura necesitaba para resaltar en los reflectores.

Emily Ratajkowski deslumbró en un evento de Nueva York Foto: instagram

Cuál es su libro

Emily publicó su primer libro llamado “My Body”, donde cuenta todo tipo de situaciones personales con el fin de ayudar a quienes estén transitando situaciones similares, y a la vez, para revelar parte de su historia.

Emily Ratajkowski deslumbró en las redes. Foto: Instagram

A lo largo de su lectura podés encontrar reflexiones sobre el cuerpo, empoderamiento y feminismo.