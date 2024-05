Dua Lipa siempre está a la vanguardia. Su talento y estilo traspasan la pantalla y va por más. Sus fans se encuentran a la expectativa del lanzamiento de su nuevo disco. La fecha será el 3 de mayo y ya comenzó la cuenta regresiva, pero una de sus últimas imágenes compartidas en Instagram sorprendió a todos y revolucionó a sus fans.

El jugado desnudo de Dua Lipa que anticipa el lanzamiento de "Radical optimism" Foto: instagram

La artista tiene más de 88 millones de seguidores. Es un éxito absoluto en cada rincón del mundo. Su estilo no conoce de límites y encandila con cada outfit. Sin lugar a dudas es una de las cantantes más completas y carismáticas de los últimos tiempos. No duda en apostar por más y juega con diferentes cambios de look.

Dua Lipa apostó por combinar dos estilos de looks diferentes y sorprendió a todos Foto: instagram

La intérprete de “Houdine” compartió una serie de fotografías en donde podemos observar que la cantante apostó por un jugado cambio de look. Extravagante y sexy. Dua Lipa se llevó la mirada de todos y dejó sin palabras a sus fans con la renovación de look.

¡Parece otra! El rotundo y extravagante cambio de look de Dua Lipa Foto: instagram

Dua Lipa destaca no solo por su música, sino también por marcar tendencia. Es un Icono fashionista. Causa sensación con cada estilo que viste. Combina a la perfección diferentes prendas trendy y combina sus propios looks.

La cantante sorprendió renovando su color de cabello. Eligió ir por el color rubio, bien claro y dejó atrás el color morocho y colorado. Dua Lipa cosechó millones de likes con su cambio de imagen y sus fans alucinaron.

Dua Lipa brilló con un cambio de look espectacular

La artista es una de las personalidades más importantes de la escena musical mundial. Su talento conquista al público y jamás pasa desapercibida. En el mundo de la moda marca tendencia y ninguna novedad se le escapa.

