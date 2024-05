Reversionó la clásica escarapela argentina y es furor en Instagram: “Me parece bonito estar orgulloso de donde somos”

En el corazón de la celebración del Día de la Escarapela Argentina y la llegada de la Semana de Mayo, una emprendedora ha llevado la tradición nacional a nuevos horizontes. Con una visión fresca y creativa, ha fusionado el fervor patriótico con el rico patrimonio gastronómico del país, causando gran furor en las redes sociales y llevando a que cada vez más jóvenes se relacionen con este emblema.

Se trata de María Julieta Papa, creadora de la marca Poteito’s, la cual viene dando de qué hablar desde hace algunos años por sus diseños creativos. La joven, una emprendedora apasionada por su país y su cultura, decidió que era hora de repensar la clásica escarapela argentina y qué mejor manera de honrar la identidad nacional que a través de uno de los pilares de la cultura: la comida. Con esta premisa, nació su idea de crear escarapelas adornadas con elementos culinarios icónicos como, por ejemplo, la empanada, el mate o la medialuna.

“Me parece bonito estar orgulloso de donde somos”, expresa la emprendedora sobre el boom de emprendimientos jóvenes que buscan darle una vuelta de tuerca sobre lo que significa para ellos ser argentinos. Foto: Instagram/poteitos.cosaslindas

Vía País habló con María Julieta para conocer a detalle la historia detrás de este emprendimiento que es viral en las redes sociales y que hoy la ha llevado a hacer más de mil escarapelas. “Siempre creo que suma estar contento y orgulloso de donde somos”, expresa sobre el furor que actualmente hay por reversionar objetos e indumentaria con símbolos patrios.

Una reversión a las tradicionales escarapelas

En un principio, María Julieta no pensó que su vida estaría rodeada de las escarapelas. Ella inició su carrera como emprendedora en la indumentaria, pero un día para otro le llegó una idea que lo cambió todo. “El emprendimiento arrancó en 2016. Yo en algún punto dejé de hacer remeras y todo eso, entonces empecé a hacer más que nada accesorios artesanales. Hasta que un día mi mamá me sugiere que hagas escarapelas y ahí comenzó todo”, explica.

La idea ya estaba, pero faltaba algo más, un detalle que lo hiciera diferente. “Yo me acordaba de que había visto a alguna profesora del colegio que tenía una escarapela con un dije, me acuerdo de que era de una personita y me había parecido muy tierno. Cuando mi mamá me dio la idea, hicimos las primeras que eran con caras de personitas”, rememoró la emprendedora sobre sus inicios.

Algunos diseños de estas escarapelas son los sanguchitos de milanesa, alfajores, milanesas, mate, entre otros. Foto: Instagram/poteitos.cosaslindas

Desde su lanzamiento en 2022, estas escarapelas reversionadas han capturado la imaginación de los argentinos en todo el país. Se han convertido en un accesorio de moda popular durante las celebraciones patrióticas, desde desfiles escolares hasta eventos cívicos. Es que con más de 181 mil seguidores en Instagram, participaciones en ferias y más de cientos de escarapelas vendidas, María Julieta se encontró con el fenómeno de ser viral en las redes sociales.

Sin embargo, el llegar a más usuarios también generó algunos comentarios negativos y de rechazo, de personas que acusan a estas escarapelas de ser irrespetuosas con el país. Sobre esta visión, Juli aclara: “Hacer esa fusión de lo que es el emblema de la cinta bandera con algo que representa al país, que nos encanta a los argentinos y que es lo primero que le mostramos a cualquiera que llega a conocer Argentina, tal como lo es nuestra comida, no es irrespetuoso. Es algo que llevamos con mucho orgullo a todos lados”.

Para María Julieta, las escarapelas con estos diseños muestran una parte de la identidad argentina que está detrás de algo tan nuestro como lo es la comida. Foto: Instagram/poteitos.cosaslindas

El esfuerzo detrás de estas escarapelas

Juli tiene dentro de su catálogo escarapelas con mates, empanadas, medialunas, milanesas, sifones, alfajores, locro y muchos más platos, así que cualquiera puede encontrar su comida favorita y llevarla con orgullo en el pecho. “Mi favorita es el de la empanada, por un lado, porque me encantan las empanadas, pero hay un montón que me gustan. Tengo alfajor, sifón de soda, medialunas y un montón de sanguchitos de milanesa, pero mi preferida es la empanada”.

Hasta el momento, el diseño favorito de la joven es ese que lleva una empanadita. Foto: Instagram/poteitos.cosaslindas

Sin embargo, dentro de sus creaciones todavía hay una pendiente que espera poder sumar, por lo menos, para su colección personal. “Estaba terminando de hacer un pedido en el que había una escarapela de un plato de milanesa, con papas fritas. Mi plato preferido de Argentina son las milanesas con puré y vengo diciendo hace un montón que tengo que hacer una y no sé por qué nunca me siento a hacerlo. Lo loco es que terminé haciendo con papas fritas, pero no es lo mismo, ¿no? Yo quiero mi escarapela de mila con puré y me la voy a hacer en estos días”.

Pero hacerlas no es tan sencillo, requiere trabajo, tiempo y mucha creatividad. “Sobre cuánto demoro en hacer una escarapela, esta depende de los diseños. Por ejemplo, la de sifón de soda tiene una base como de cuadraditos, que le tengo que pintar al borde de cada uno. Hay otros que tienen más modelado y la pintura me lleva un montón”, explica.

Una de las escarapelas que realiza María Julieta con el diseño de un sifón de soda. Foto: Instagram/poteitos.cosaslindas

Por qué se celebra el día de la escarapela argentina cada 18 de mayo

Esta fecha conmemora un emblema patrio de gran significado para la nación. La escarapela argentina es un distintivo nacional compuesto por los colores celeste y blanco, que se utiliza en distintas ocasiones para representar la identidad y el orgullo nacional.

El Día de la Escarapela se celebra como un homenaje a Manuel Belgrano y a su legado patriótico. Sirve para recordar la importancia de la unidad nacional y del amor a la patria. Es un día para que los argentinos lleven con orgullo la escarapela como muestra de su identidad nacional.

¿Por qué se celebra el 18 de mayo el Día de la Escarapela en Argentina? (Imagen ilustrativa / Web)

Fue creada por Manuel Belgrano hace 212 años, tras combatir contra los realistas durante la Campaña al Paraguay. Su propuesta fue aceptada y su uso fue decretado un 18 de febrero de 1812, cuando pasó a ser parte del uniforme patriota. Desde entonces, la escarapela argentina se ha convertido en un emblema de la identidad nacional y se utiliza en diversas ocasiones importantes, como eventos cívicos, celebraciones patrias y días festivos.