Enseña a cocinar recetas sin TACC paso a paso y de manera sencilla: “Toda la comida en el mundo tiene su versión sin gluten”

Alejandra Budán se ha convertido en un rostro visible dentro de la comunidad celíaca argentina, a pesar de no ser celíaca ella misma. Su pasión por la cocina la llevó a convertirse en una reconocida creadora de contenido y chef experta en recetas sin TACC, brindando apoyo y opciones deliciosas a quienes viven con esta condición. Sin embargo, su camino tanto en el mundo de la cocina como en la vida sin gluten comenzó por una vuelta del destino: luego de que Gabriel Guanca Cossa, su pareja, fuera diagnosticado como celíaco en 2015.

En medio de un torbellino de dudas y transformaciones, Alejandra encontró una frase que resonaría profundamente en su vida, la de su pareja y que daría inicio a una idea que hoy denomina como un proyecto de comunicación sin gluten: “Soy celíaco, no extraterrestre”. Esta simple declaración llevaría un gran significado, ya que lo que buscan tanto Alejandra como Gabriel con sus videos es normalizar la idea que se tiene sobre la celiaquía y desafiar las percepciones erróneas que rodean a esta condición.

Cómo nació “Soy celíaco, no extraterrestre”

Cansada de que Gabriel tuviera que aislarse socialmente de muchas actividades o se sintiera incómodo o hasta preocupado por la posibilidad de la contaminación cruzada, a Alejandra se le ocurrió buscar recetas en grupos de Facebook. Sin embargo, las opciones no eran tan amplías, muchas veces eran costosas y hasta con ingredientes complicados de conseguir.

“Estábamos como en cero por decirlo de alguna manera. Empezamos a transitar el diagnóstico con las pocas herramientas que teníamos en ese momento, poca información sobre todo y el diagnóstico, más allá de cambiar la alimentación, también te cambia un montón de otros aspectos sobre todo en la parte social”, explica la creadora de contenido a Vía Gourmet .

“Nos fuimos adentrando poco a poco en este mundo sin gluten y a medida que nos fuimos acomodando, empezamos a cocinar. No había muchas recetas dando vueltas en Internet o las que encontraba venían de otros países, con ingredientes que acá no conseguían, entonces tenías que inventarte y acostumbrarte a la frustración a veces”, recuerda Alejandra sobre los inicios en el mundo de la cocina sin TACC.

“Comer sin gluten no es sinónimo a no poder comer cosas ricas”, señala. Es que tras varias pruebas y errores, Alejandra empezó a crear sus propias recetas sin TACC para ayudar a Gabriel en todo este proceso de adaptación. Sin embargo, entre varias idas y vueltas sobre la poca información que a veces se encuentra y lo complicado que es especialmente para aquellos que recién comienzan, a Alejandra y a Gabriel se les ocurrió comenzar a contar a través de Facebook sus experiencias en la cocina sin saber que años más tarde se convertiría en toda una comunidad de más de miles de seguidores en Facebook, Youtube, TikTok e Instagram.

Alejandra trata de demostrar que cualquier platillo en el mundo tiene su versión sin gluten. Foto: Instagram/soyceliaconoextraterrestre

“Y así empezamos en Youtube, a grabar las recetas que nos iban saliendo para compartirlas, siempre bajo la premisa de que si me sale a mí, que no soy cocinera, que no tengo experiencia en nada, también lo puede hacer cualquiera”, expresa. Alejandra no se quedó solo con las pruebas y errores, empezó a estudiar un poco más el tema de las harinas, de las combinaciones, de las texturas, siempre buscando hacer recetas mejores y compartiendo todo lo que va aprendiendo con su comunidad.

Desmitificando la celiaquía: cuando comer sin gluten no es una opción

Cuando se es celíaco, especialmente en un país donde la harina está por todos lados y el desconocimiento sobre lo que es o significa la celiaquía abunda, las preguntas extrañas, las miradas incómodas al ver comida sin gluten y sobre todo la posibilidad de quedar apartado de muchas actividades es una realidad diaria para muchos.

A veces se cree que ser celíaco es una dieta, más no una enfermedad. Algunas personas hasta llegan a compararlo con ser vegano o vegetariano, creyendo que ser celíaco es una decisión de vida y desconociendo todo lo que hay detrás de serlo. “Está latente esa confusión, la idea de que es una elección de vida y en realidad es una condición médica”, explica.

En sus diferentes perfiles en las redes sociales, Alejandra y Gabriel comparten recetas sin TACC para todos los gustos. Foto: Instagram/soyceliaconoextraterrestre

“Si bien en el país hay muchas opciones comparadas con otros y tenemos una ley y los sellos que indican cuáles son alimentos sin gluten, el problema está en que la distribución no es equitativa en todo el país. A medida que te vas alejando de Capital Federal y de los grandes focos, donde podés encontrar más opciones, se te complica un poco más y los precios también aumentan”, expresa Alejandra. “La diferencia que hay entre un kilo de harina sin gluten con un kilo de harina de trigo es abismal”, remarca.

Sin embargo, Alejandra piensa que desmitificar un poco la enfermedad es una forma también de concientización y ayuda especialmente para aquellos que acaban de ser diagnosticados: “Mucha gente lo vive como una enfermedad y otra gente lo vive como una condición. Creo que las dos opciones son válidas dependiendo del punto en el que te parás y cómo te sentís con el diagnóstico, pero no necesitas de otra cosa que no sea cambiar tu alimentación”.

La comunidad que "Soy celíaco, no extraterrestre" ha logrado formar, es muy unida en las redes sociales y se muestran como una red de apoyo. Foto: Instagram/soyceliaconoextraterrestre

“Toda la comida que te guste en el mundo con gluten tiene su versión sin gluten, entonces hoy por hoy no hay nada que una persona no pueda disfrutar en la comida sin gluten. No es una comida para enfermos, como mucha gente piensa o de hospital. Al contrario, es mucho más nutritiva que una comida con harina de trigo, por ejemplo, entonces hay que abrirse un poco a la experiencia de sabores nuevos y descubrir otro tipo de cocina y que por ahí en el país no estamos acostumbrados a tenerla”, asegura.

Receta de tacos: sin gluten, sin lácteos ni huevos y con tan solo dos ingredientes

Alejandra compartió una de sus recetas más queridas y recomendadas con Vía Gourmet, especialmente para aquellos que están iniciando en todo el mundo de la cocina sin TACC. Se trata de una receta de tortillas para tacos, sin gluten, sin lácteos ni huevos y con tan solo dos ingredientes, que también puede ser usada para fajitas o wraps.

Esta receta rinde para 5 tortillas de 20 diámetros. Tiene un tiempo de cocción de 2 a 3 minutos por lado en una sartén o plancha. Alejandra aclara que la cantidad de harina es aproximada y por eso la mejor recomendación es acompañar la preparación con el video.

Ingredientes (todos deben ser libres de gluten, sin TACC)

500 gramos de papa.

200 gramos de harina sin gluten (cualquier harina funciona)

Paso a paso para lograr las tortillas: