Lo logró: Fronterita hace repasadores y transformó un módulo en su local en Córdoba

Daniel “Fronterita” fue noticia a principio de 2025 por su conmovedora historia: con 93 años, confeccionaba y vendía repasadores en la vía pública, en un precario gazebo colocado en una avenida de Córdoba.

A meses de aquel hecho, logró transformar un módulo urbano en su local. Se encuentra en barrio Ampliación Residencial América de la Capital. El espacio fue recuperado por la Municipalidad para darle vida a una estructura antes abandonada.

FRONTERITA CONSIGUIÓ UN LOCAL EN CÓRDOBA

Este particular recinto comercial, bautizado como “Malvinas Argentinas”, tenía una existencia anterior como un puesto de diarios y revistas, que con el paso del tiempo quedó inactivo. La Municipalidad pudo recuperarlo mediante una donación. De esta forma, fue refaccionado para Fronterita.

Daniel posee una profunda trayectoria en la comercialización de productos textiles, a la que se dedica desde hace más de 30 años. Su surtido incluye una vasta variedad de artículos esenciales para el hogar, como cortinas de baño, manteles, sábanas y repasadores.

No solo maneja la venta, sino que también posee una gran maestría en las texturas de las telas, un conocimiento valioso que adquirió de su difunta esposa. Ella era costurera y fue quien le enseñó a coser. “Esta es mi vida. Como si fuera una fábrica, me levanto, vengo, abro y me pongo al frente. Y lo voy a hacer hasta que me muera, porque me gusta”, dijo el hombre.