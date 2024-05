En increíble cambio de look de Marcelo Tinelli: así quedó con su nuevo corte y color de pelo

Marcelo Tinelli es un conductor de televisión y un empresario argentino de 64 años que se destaca por los concursos de baile y humor que fue haciendo durante largos años, y a esa trayectoria también se le suma el rol de influencer en las redes sociales.

Marcelo Tinelli sorprendió a sus seguidores. Foto: web.

Y como figura activa en Instagram, eligió compartir con sus seguidores el rotundo cambio de look que se hizo en el cabello: Se trató de un corte al ras con un mini jopo en el frente de su cabeza que destacó visiblemente al ser teñido de blanco.

El radical cambio de look de Marcelo Tinelli. Foto: Web

El cambio impactó en sus fanáticos que no pudieron creer el resultado, y en redes como X, crecieron las especulaciones sobre el motivo por el cuál habría tomado tal decisión, ya que fue hecho en un contexto donde se cree que estaría distanciado de Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli causó sensación en redes. Foto: Web

Cómo reaccionó Cande Tinelli a las críticas por su rostro

No es la primera vez que la hija del reconocido conductor es criticada por su aspecto, a nivel facial y corporal, y superada por la situación, eligió romper el silencio hace algunos días: “Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más”, expresó con molestia.

“Estoy muy cansada”, reveló con fastidio, y seguido agregó: “No me rompan más. No tengo problema en decir que me hice en la cara: la nariz me la hice dos veces, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona”.