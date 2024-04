Marcelo Tinelli rompió el silencio: ¿qué dijo sobre la canción que Tini Stoessel le dedicó?

Marcelo Tinelli es un conductor de televisión y un empresario argentino de 64 años, que tuvo su pico en la televisión argentina durante la década de los 90 y los 2000. Hasta principio de este 2024 estuvo conduciendo “El Bailando” (América TV), y actualmente, está en su etapa de influencer en las redes sociales.

En esta oportunidad, Marcelo Tinelli se ubicó en el centro de la polémica, ya que Tini Stoessel, la cantante argentina de 27 años, lanzó su nuevo álbum Un mechón de pelo y hay una dura canción contra él. “Ángel” es la canción en la que Tini contó la ruptura de amistad entre Tinelli y su padre, Alejandro Stoessel, y además, lo que eso la perjudicó para quedar en papeles de actuación.

Tini Stoessel lanzó "Ángel", una canción para Marcelo Tinelli. Foto: Agustin Zamora

Luego de algunos días, Marcelo Tinelli rompió el silencio y dio una entrevista con “LAM” (América). En primer lugar, se refirió a Tini y dijo: “La admiro mucho como cantante, sé por todos los problemas que ha pasado”, y continuó con la relación que tienen sus hijas con la cantante: “Mis hijas la aman, ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes… Mis hijas van a comer con ella en España, van a los recitales y al camarín”.

Además, Marcelo contó que sus hijas le explicaron sobre la próxima canción de Tini contra él y le dijeron: “Por favor, papá. Ella necesita hacer esto, es un proceso que vivió”. Frente a esto, Tinelli dio su opinión: “Es entendible. Yo no me voy a hacer cargo de algo que vivió de esa manera. Me da pena porque la admiro como artista. No me enoja esto a mí, al contrario, con todo lo que ha pasado, quiero que le vaya bien. Estamos muy orgullosos de ella. Es muy amiga de mis hijas, no puedo estar mal con ella”.

“Yo siempre digo que no hay que tomarse las cosas de manera personal, hay que evaluar por qué lo está diciendo el otro. Yo le deseo lo mejor. Si ella tuvo la necesidad de decirlo, sabrá por qué. Yo no puedo dejar de reconocer el talento que tiene. De mi parte está todo más que bien”, explicó Tinelli.

Marcelo Tinelli habló sobre las acusaciones que recibió en la canción de Tini Stoessel

Por último, se refirió a su relación con Alejandro, el papá de Tini: “De mi parte está muy bien. No charlamos, pero nos hemos visto, nos hemos dado un abrazo y hemos hablado por teléfono por cosas del programa. Lamento si pasó por todo eso”, y frente a las acusaciones que por culpa de él le cerraron puertas a Tini, dijo: “La gente que me conoce sabe que yo no soy así, pero ella pudo haber sentido eso. Después, el medio reacciona de la manera que lo tenga que hacer, pero yo no manejo todo el medio”.