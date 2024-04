Millet Figueroa rompió el silencio sobre los rumores de separación de Marcelo Tinelli

Desde que Marcelo Tinelli confirmó su relación con Millet Figueroa, la modelo y actriz peruana que estuvo como participante de Bailando 2023. La pareja se vio envuelta en varios rumores sobre su noviazgo desde el vínculo de la modelo con los hijos del conductor a comentarios negativos sobre la relación.

Hace varias semanas que surgieron los rumores de que Marcelo Tinelli se habría separado de Millet debido a que no se los ve más juntos y que ambos se encuentran de viaje en diferentes lugares. Sin embargo, el conductor aclaró que siguen juntos pero que tenía distintos compromisos que asumir por separado.

Otro de los fuertes rumores que surgieron es que las hijas de Marcelo: Micaela, Candelaria y Juanita no estarían de acuerdo en la relación de su papá y la modelo peruana, al parecer por la diferencia de edad que tienen. Fue Yanina Latorre quien contó en LAM lo que le confesó Marcelo a ella: “Él me terminó admitiendo que tienen una futura charla en Buenos Aires. No es que ella hizo algo a las chicas les pareció joven, raro, todo muy rápido. Quizás dicen ‘esta es medio trepa’. Ella tampoco hizo nada para ganárselas”.

Millet Figueroa rompió el silencio sobre su relación con Marcelo Tinelli y los rumores de separación

Frente a las especulaciones sobre su relación, Millet Figueroa habló de su relación con Marcelo Tinelli en el programa Mande quien Mande. “Yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación”, expresó la modelo peruana.

Millet Figueroa habló de los rumores de crisis con Marcelo Tinelli y la relación con sus hijas

“Nos moríamos por pasar el cumpleaños juntos, pero justo se estrena ‘Vampiras’ (película que protagoniza), pero yo no sabía que tenía que hacer toda la prensa. Es una película que hice en España, lo cual me genera mucha ilusión, y yo no puedo dejar de aportar a mi película, es la primera vez que protagonizo”, agregó Millet sobre los rumores.

“Somos una pareja que ha compartido la relación, hemos compartido momentos de mucha felicidad y ahora que estamos trabajando cada uno en un país distinto, que ahora nos vamos a reencontrar, no tiene nada de malo que generen especulaciones, lo que sí tiene de malo es cuando dicen cosas sin conocer el trabajo anterior a una relación”, comentó Millet.

Luego habló de su relación con las hijas de Tinelli: “El otro día estábamos hablando con Cande y nos reíamos de los apodos que me ponen a mí, nos reímos. Me llevo muy bien con ellas. Hemos trabajado en Punta del Este para el reality, además hemos compartido momentos especiales, como Año Nuevo. Nunca he sentido una mirada rara, algún ambiente extraño, siempre fueron muy amorosos conmigo y lo digo porque realmente es así”.

Por último, añadió: “No creo que ellas necesiten quedar bien conmigo o yo necesite quedar bien con ellas, no hay intereses de ningún lado”.