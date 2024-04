Se filtraron audios de Momi Giardina para Marcelo Tinelli: “Mi amor...”

Momi Giardina y Marcelo Tinelli se conocen hace mucho tiempo, teniendo en cuenta que la actriz y bailarina comenzó su carrera en la televisión en 2006 tras ingresar como bailarina de Showmatch, programa conducido por “el cabezón”. Desde entonces, su carrera disparó muchos ámbitos artísticos.

Actualmente, Momi Giardina es una de las influencers del momento con un millón de seguidores en Instagram y es una de las célebres conductoras de “Nadie dice nada”, el programa de streaming de Luzu TV. A finales de 2023 comenzaron los rumores de relación con Marcelo Tinelli, debido a que Momi asistía al programa “El Bailando” (América) porque su hija, Julieta Castro, era una participante.

Durante 2023 hubo rumores de romance entre Momi Giardina y Marcelo Tinelli

De todas maneras, los rumores terminaron debido a que Marcelo Tinelli comenzó una relación con Milett Figueroa, la modelo y actriz peruana. Y meses más tarde, Momi Giardina comenzó un romance con Sebastián Espada.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Luego de cinco meses, mientras conducía el programa “Nadie dice nada”, Momi Giardina comenzó a preguntar con qué famosos se mensajeaban sus compañeros e iban mostraban audios al aire. Nacho Elizalde le consultó a Momi sobre su chat con Tinelli, y Santiago Talledo resolvió que él mostraría el audio de Momi.

“Yo me la banco, tengo pecho, bala y escudo”, dijo Momi y finalmente, Santiago mostró el audio que Momi le había mandado a Tinelli meses atrás, y sin saber que decía lo reprodujo al aire: “Sí, mi amor, después te…”, decía la primera parte del audio a Tinelli. Frente a la exposición del audio, Momi volvió a aclarar: “Me la banco, gente”.

Las tiernas fotos de Momi Giardina con su novio en Nueva York

Momi Giardina comenzó una relación con Sebastián hace poco tiempo. La pareja se muestra muy enamorada en las redes sociales y en este caso, mostraron su última escapada a Nueva York. Momi escribió en Instagram: “La vida no deja de sorprenderme, creí que no me volvería a pasar, pero el amor me volvió atravesar”, junto a tiernas fotos juntos.

Las tiernas fotos de Momi Giardina con su novio en Nueva York Foto: Instagram