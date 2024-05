La confesión de Julieta Poggio sobre su relación con Marcos Ginocchio de Gran Hermano: “Me enamoré”

El ship de los fanáticos por Marcos Ginocchio y Julieta Poggio fue uno de los momentos más icónicos en la edición pasada de Gran Hermano. Pese a que era solo una amistad, las miradas y sonrisas generaban mariposas en el estómago en todos los usuarios.

Ahora bien, tras salir de la casa, comenzaron los rumores de una posible relación entre ellos. Pese a que fue descartado por los exhermanitos en distintas oportunidades, Julieta Poggio decidió decir la verdad sobre su vínculo con el modelo.

“Fue difícil esa etapa. De verdad, había mucha expectativa de gente grande, gente chiquita. La gente en la calle me lo preguntaba y me lo decía. No se supera el ‘Marculi’. Ya lo sané, eso terminó para mí. Es una etapa cerrada, fue algo muy lindo, único y especial que viví, pero ya está”, confesó la actriz en su entrevista para Infobae.

Los finalistas de Gran Hermano hablaron y Juli Poggio afirmó que terminó enamorada

Tras la entrevista, los fanáticos enloquecieron ante la idea de que Marculi no sobrevivió. Y esto se acentuó con la última entrevista realizada a la tercera finalista del último Gran Hermano.

Qué reveló Julieta Poggio sobre su relación con Marcos Ginocchio

El hecho ocurrió en una nota realizada por LAM a la exhermanita. Allí, el periodista quiso indagar más sobre sus dichos sobre Marcos, a lo que Poggio contestó que su entrevista con Infobae sería la última vez tocaría el tema.

“Mira, me prometí que esa entrevista sería la última vez que hablaba del tema”, respondió de forma tajante la bailarina.

Pese a mostrar su incomodidad sobre el tema, el cronista siguió indagando y preguntó si Marcos se había enamorado. Fue en ese momento cuando ella reveló que él no logró sentir ese tipo de sentimientos con ella.

Yanina Latorre confirmó el romance de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio.

“No no no, me parece mucho. Esa palabra es mucho. Fue una historia muy fuerte para los dos, fue algo re loco lo que nos pasó. Fue algo super especial. Y yo la verdad tengo los mejores recuerdos”, destacó la exhermanita con cierta melancolía.

Finalmente, cuando el periodista de LAM le consultó si ella se había enamorado, Poggio confesó que si con suma inocencia. “Si, pero ya está (...) Es que yo no puedo mentir te juro”, recalcó con cierta tristeza.