Julieta Poggio reveló cómo terminó con Marcos Ginocchio: “Me causó dolor”

Julieta Poggio tiene 22 años y es una de las celebridades del momento, su paso por Gran Hermano 2022-23 la llevó al estrellato y a demostrar su talento artístico, tanto en el baile y la actuación, como en el canto y el modelaje.

Gracias a su participación en Gran Hermano 2022-23, Julieta Poggio conquistó a fanáticos en todas partes del país, y además, se llevó grandes amigos y colegas, y el significativo shippeo con Marcos Ginocchio, el ganador de dicha edición del reality.

Una vez fuera de la casa, “marculi” fue real, Julieta y Marcos tuvieron una relación, y, en esta oportunidad, Poggio contó el dolor que le causó el final de la relación. En una entrevista con Infobae contó que le molestaban las acusaciones de que ella quería colgarse de Marcos, ya que en realidad, la historia fue entre los dos.

Julieta Poggio contó como finalizó la relación con Marcos Ginocchio

Frente a la pregunta de por qué tardó en contarlo, Julieta explicó: “Por respeto. Era un código entre nosotros que se respetó en su momento porque no teníamos ganas que se pinche o que nos hagan preguntas”, y agregó: “Yo lo conté cuando lo sané”. Además, explicó que no contó mucho sobre la relación porque Marcos nunca comentó su parte de la historia, ya que es más reservado y no le gustan los medios.

Dentro de este contexto, María Laura Santillán le consultó: “¿Eso te dejo dolor?”, Julieta afirmó y explicó: “Sí, fue difícil esa etapa. Era mucha expectativa, gente grande y chica, que me preguntaban o que me lo decían. Yo creo que es por eso, porque no se supera el ‘marculi’”, y contó que ella también tenía muchas expectativas en la relación y concluyó: “Pero ya está, eso terminó para mí. Es una etapa cerrada, superlinda, algo único y especial que viví y ya está”.

Julieta Poggio habló sobre el fin de su relación con Marcos Ginocchio Foto: instagram

La emoción de Julieta Poggio tras asistir al programa de Mirtha Legrand

Julieta Poggio fue parte de la mesa de Mirtha Legrand en el último programa, y luego contó su emoción en Instagram: “Pregúntenme si alguna vez soñé con estar sentada en esa mesaza con este icono argentino. Cuando empezó a sonar la cortina realmente fue una emoción enorme en mi pecho. Otro sueño cumplido”.