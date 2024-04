Julieta Poggio debutó como cantante en un programa para pre-adolescentes junto a su hermana Lola

Desde que ingresó en 2022 a la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio no para de dar que hablar. La ex participante del reality es dueña de un carisma sin igual que ahora explotará como cantante.

Es que Juli debutó como cantante y conductora junto a su hermana, Lola Poggio, y el bailarín Julián Marín, en un proyecto llamado Zoom, acércate más, un programa infanto juvenil que incluye canciones y coreografías.

Junto al posteo de un video en su cuenta de Instagram, con más de 3.2 millones de seguidores, la rubia escribió emocionada: “Este trío es un HURACÁN 🌪❤️🙌 ¡Terminó la espera! Los dos primeros capítulos disponible en nuestro YouTube”.

Luego, siguió: “Este proyecto tiene todo lo que siempre soñé. Mucha música, baile, role playings, challenges y tutoriales”. Y concluyó: “Está hecho con mucho amor y especialmente dedicado para ustedes que están del otro lado y me acompañaron desde el principio. Ojalá puedan disfrutarlo y divertirse viéndolo tanto como lo hicimos nosotros”.

Julieta Poggió, cantante y conductora

Invitada a Cortá por Lozano, conducido por Vero Lozano, junto a su hermana Lola, Juli dio más detalles: “Está apuntado a la pre adolescencia, Zoom está creado para acompañar esta etapa de crecimiento, toca todos temas que a mi me hubiera gustado saber en ese momento. Es algo que a nosotros nos gusta ver por eso apuntamos a ese público”.

Lola acotó: “Al principio iba a ser un infantil más, pero como vimos que no había ningún contenido apuntado para esa edad decidimos subir un poquito más el target y también hablar de temas de la pre adolescencia, que a veces no se hablan. No es común hablar del bullying, del amor propio, del hate, del respetar al otro”, explicó Lola.

Lola y Julieta Poggio. Foto: Instagram

Para cerrar, Juli completó: “Es un contenido muy variado, muy completo, muy interactivo. Es muy dinámico. Todos los capítulos se componen de un Role Playing donde actuamos una dramatización, una situación sobre consultas que nos mandan los chicos, preguntas, un challenge, y una coreografía por capítulo, son 15 en total”.