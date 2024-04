Julieta Poggio reveló qué le atraía a Marcos Ginocchio durante su relación

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio fueron dos de los protagonistas de la edición de Gran Hermano 2022-23, dentro de la casa conformaron una gran amistad, pero la audiencia los unió como pareja y creó el ship “Marculi”, ya que querían que ambos estén juntos en una relación amorosa.

Luego de la salida de la casa de Gran Hermano, Julieta Poggio se separó y comenzaron los rumores de una relación con Marcos Ginocchio. De todas maneras, ninguno de los dos confirmó la relación hasta que se dio por terminada. Es decir, “Marculi” fue real, pero nadie lo sabía.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio estuvieron en una relación secreta. (Gentileza Telefe)

En una entrevista íntima con revista Caras, Julieta Poggio decidió revelar detalles de la relación que tuvo con Marcos Ginocchio, y sorprendió a todos los fanáticos de “marculi”. “Nosotros estuvimos juntos, eso fue real. Fue la fantasía de la gente con el shippeo, fue tanto que quisieron que nosotros estuviéramos juntos”, explicó Poggio.

“Era increíble, yo caminaba por la calle, me pedían una foto y me preguntaban si estaba con Marcos”, señaló Julieta entre risas. De todas maneras, aclaró que no se sintió obligada a formar esa relación: “Lo quiero un montón y fue súper lindo. Quedó una amistad, siempre fuimos amigos y nos llevamos súper bien”.

“Tenemos energías diferentes, pero creo que a mí me atraía eso de él, y a él le atraía eso de mí, que yo estoy re loca y que soy re desinhibida. A mí, me atraía su personalidad”, cerró Julieta Poggio, y admitió que la relación amorosa fue a mediados de 2023.

Julieta Poggio reveló que comenzó terapia

En la misma entrevista con revista Caras, Julieta Poggio reveló que comenzó terapia y explicó: “Me encantó, la verdad que te abre mucho la mente, creces, te independizas y te da libertad. La terapia me ayudó a separar la Julieta que soy realmente de la imagen que proyectan de mí”. Teniendo en cuenta que se encuentra muy expuesta al hate y las fake news.