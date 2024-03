Marcos Ginocchio no va a entrar a Gran Hermano: cuáles son las razones

En las últimas semanas, no faltó la presencia de ex participantes de Gran Hermano en la casa más famosa del país. Romina Uhrig, Thiago Medina, Daniela Celis, Walter “Alfa” Santiago y Ariel Ansaldo se presentaron en el reality generando todo tipo de reacciones. A pesar de las expectativas, la ausencia de uno de los participantes más queridos de la edición anterior, Marcos Ginocchio, generó todo tipo de interrogantes.

Por qué Marcos Ginocchio no va a entrar a Gran Hermano

Ángel de Brito, en el programa LAM, explicó en qué está enfocado el salteño: “De Marcos se dijeron un montón de cosas cuando terminó el programa: que iba a participar en el debate de este año, que yo les dije que no iba a pasar y no pasó. Marcos no quiere saber nada ni con hacer streaming, ni con ser panelista, ni con ser conductor”.

El salteño no va a participar de esta edición de Gran Hermano.

Y continuó: “Se está preparando para ser actor, no quiere agarrar cualquier cosa. Le va muy bien con las redes sociales, de hecho lo llamaron para streaming de contenido de Telefe. Lo querían en el debate y dijo que no. Está enfocado con las campañas que está haciendo en sus redes sociales”.

Sobre la ausencia de Marcos en el programa, el conductor detalló: “¿Qué va a hacer Marcos en la casa de Gran Hermano? ¿Va a ir a cenar con Cata? ¿Va a ir al debate? ¿Va a ir a saludar a del Moro? No va a hacer absolutamente nada. No va a estar en Gran Hermano. Lo quieren meter como sea, pero Marcos dijo que no”.

“Marcos no tiene ningún tipo de problema con Telefe, de hecho tienen muy buena relación, pero no quiere entrar a Gran Hermano. No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa. Todo maravilloso, pero no. A futuro, si tiene ganas de entrar, capaz que vuelva, pero por ahora no. Creo que es vivo y ven como entran los demás y él no quiere”, añadió de Brito.