Entró a Gran Hermano con 60 años, casi se muere 7 veces y le dicen el “Alfa”: quién es Walter Santiago

Tras siete años fuera de la pantalla chica, Gran Hermano volvió con todo y en esta nueva edición varios participantes llamaron la atención de los televidentes. Todo pasó por las redes sociales y uno de los más comentados fue Walter Santiago, un hombre de 60 años que vivió durante trece años en Miami entre el 2001 y 2013.

El nuevo participante de la casa más famosa, vive en Tigre y es divorciado, trabaja en la compra, venta y reparación de autos de colección y por ese trabajo le dicen “Alfa”. Según contó el propio Walter a sus compañeros de reality, ese apodo se lo pusieron por el auto que tenía en 1986, un Alfa Romeo convertible color amarillo.

Walter Santiago tiene 60 años, ya participó de otro reality y ahora ingresó a Gran Hermano. Foto: Mi Telefe

¿Qué dijo Walter Santiago en su primer día en Gran Hermano?

Con una particular presentación, Walter afirmó que en su vida “siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada”. Por otra parte, el nuevo participante contó que “en mi vida siempre hice lo que quise. El dueño de la cocina voy a ser yo para que no coman lechuga. Voy a ser el patriarca de la casa”.

En cuanto a su trabajo, Walter afirmó que “nunca nadie me mandó y nunca me dijo lo que tenía que hacer. En la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Me dicen Alfa y en la casa voy a ser un alfa”.

Walter Santiago vivió 13 años en los Estados Unidos y es el nuevo participante de Gran Hermano. Foto: El Litoral

En cuanto a su vivencia en los Estados Unidos, se lo pueden ver en varias fotos con famosos de la talla de Ricardo Fort o hasta el propio expresidente Carlos Menem. También, Walter aparece con Carlitos Balá, Teto Medina, El Mago sin Dientes, entre otros famosos de nuestro país que vacacionaron en Miami.