La ex novia de Alfa, Delfina Wagner, lo mandó al frente: ¿de qué lo acusó?

Mientras Gran Hermano 2024 sigue al aire, los ex participantes de la edición anterior hacen su aparición pública para hablar de su experiencia en el reality y disfrutan a pleno de su momento de fama. Como es el caso de Alfa, quien fue uno de los más queridos y con una gran cantidad de seguidores en las redes sociales.

A lo largo del 2023, Alfa se vio envuelto en varias polémicas y relaciones. Sin embargo, la pareja oficial que presentó en público fue Delfina Wagner, quien llamó la atención por ser 40 años menor que él, la joven es conocida en el ámbito de las redes sociales por sus opiniones políticas y sobre temáticas actuales.

Luego de varios meses de relación y de mostrarse juntos en público, el ex Gran Hermano anunció que terminó su relación y cada cuál siguió su camino, en medio de la preparación para su reingreso al reality. Su ex novia le dejó un picante palito en las redes sociales que no pasó desapercibido.

La ex de Alfa lo acusó de "tacaño" y él salió a responder

El picante cruce entre Alfa de Gran Hermano y su ex novia

Fue Pochi de Gossipeame quien compartió una historia que subió Delfina Wagner a su Instagram, en donde mostró el regalo que le hizo su nuevo novio. “Ligué iPhone de regalito, gracias, Pedro Loto. Aprendé viejo ratón”, escribió en su perfil junto a una foto de ella con su novio.

La chicana de Delfina Meza a Alfa. (Instagram Delfina Meza)

La publicación tomó relevancia y al parecer llegó a los oídos de Alfa que le mandó un audio enojado, el cual Delfina volvió a publicar en su perfil. “Porque no le decís a este boludo que yo te regalé un iPhone antes que él. Me vas a devolver el poncho o tiro todo lo tuyo a la basura, contame que hago”, se escucha la voz de Alfa en el audio que filtró su ex.

Luego Delfina se graba dejando una indirecta entre risas para el ex Gran Hermano: “Me retracto de haberle dicho tacaño a Alfa porque resulta que el señor una vez me mandó 10 lucas”.