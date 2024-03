El impensado talento de Paloma de Gran Hermano 2024 que sorprendió a todos

Gran Hermano 2024 lleva más de tres meses al aire y todos los días sorprende a la audiencia y los jugadores con los cambios que pasan en el juego. Desde que ingresaron los cinco nuevos jugadores: Mauro, Darío, Damián, Paloma y Florencia, que aún siguen en la casa, están en la mira por parte de Los Originales.

Luego de que se habilitara la fulminante, Paloma fue la primera participante de los nuevos que fue fulminada y enviada directamente a placa. Lo que generó el enojo y sorpresa en la participante porque según ella fue un beneficio que se “desperdició”.

En la gala del domingo, la participante se mostró muy nerviosa y ansiosa por los resultados del público, para ver si la votaban para quedar afuera o la sacaban de placa. Finalmente fue salvada en cuarto lugar y sigue en juego.

Paloma de Gran Hermano 2024 se llevó todos los elogios con su talento Foto: Instagram

Paloma de Gran Hermano 2024 sorprendió a todos con su voz

Durante la gala de eliminación, al recibir la noticia, Santiago del Moro la invitó a que cante para sus compañeros y el público y así festejar que sigue en el reality. Si bien Paloma se mostró cohibida por la propuesta, se paró en frente de sus compañeros y sorprendió a todos con su voz.

“¿Algo de Rihanna tenés? Me gustaría...”, le dijo Santiago del Moro a la participante. “Chicos... qué vergüenza”, contestó Paloma, pero igual se paró en el frente y comenzó a cantar “Love on the Brain” de Rihanna.

El tono de voz y el talento de Paloma sorprendió a todos sus compañeros y en las redes sociales comenzaron a comentar sobre la voz de la participante, quien recibió elogios.

Cuando terminó de cantar, los demás participantes la abrazaron y felicitaron por la gran presentación que hizo.

Luego Paloma le agradeció a Santiago del Moro por animarla a cantar y a mostrar su talento para el público. “Te quería agradecer por hacerme cantar. Soy muy vergonzosa con el tema del canto y si no fuera por vos no lo hubiera hecho”, le dijo Paloma al conductor.