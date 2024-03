El antes y después de Paloma, la nueva participante de Gran Hermano 2024: “Se arruinó la cara”

Esta semana, Gran Hermano 2024 volvió a abrir las puertas de la casa para recibir a cinco nuevos participantes. Además de Sabrina y Denisse, quienes entraron gracias al Golden Ticket, se sumaron otros jugadores. Entre ellos Paloma, una joven de Martínez que sorprendió con su estilo y look, y ya dio de qué hablar en las redes sociales.

Además de su presentación, donde aclaró que no le gusta estudiar y abandonó las carreras de fotografía y acompañante terapéutica, su imagen sorprendió al público de Gran Hermano 2024. Paloma tiene 21 años y un estilo muy particular que rápidamente llamó la atención de los fans del programa conducido por Santiago Del Moro.

Tras su ingreso al reality, los usuarios de las redes sociales, en especial de Twitter (ahora X), viralizaron fotos de la nueva participante antes de entrar al programa. En su cuenta de Instagram, Paloma tiene fotos suyas del 2020 y, rápidamente, el público de Gran Hermano notó una diferencia en el aspecto de la nueva concursante.

Paloma Méndez fue la primera de las dos nuevas jugadoras de Gran Hermano

En las fotografías de hace cuatro años se puede ver a la participante con los labios más delgados y la cara más delgada. Los usuarios no se guardaron nada y llenaron de comentarios sus posteos de Instagram con sus opiniones. “Cómo se arruinó la cara”, “se hizo los labios súper enormes y al parecer algo en los cachetes, antes era más bonita”, “se puso Botox y se rellenó toda la cara”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.

Las fotos de Instagram de Paloma, la nueva participante de Gran Hermano 2024 Foto: Instagram

Además, el público de GH no dejó pasar la oportunidad de remarcar el parecido de Paloma Méndez con Nahir Galarza, la joven que asesinó a su novio en 2017. Algunos de los comentarios en sus posteos fueron: “Igual que Nahir Galarza”, “¿No tiene un parecido con Nahir Galarza?”, “Tendría que haber sido la actriz de la película”, “Se parece a Nahir Galarza”.

Paloma Méndez, la nueva participante de Gran Hermano 2024, y sus selfies en Instagram. Foto: Instagram

Quién es Paloma, la nueva participante de Gran Hermano 2024

En su presentación antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2024, Paloma se definió como “bastante personaje”. Luego reveló: “A veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras”.

En cuanto a su personalidad y forma de jugar dentro del reality, Paloma señaló: “No me gusta pelear, pero tengo mucho carácter. Me encanta lavar los platos, limpiar”.