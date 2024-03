Este es el usuario de Instagram de Florencia Regidor, la nueva participante de Gran Hermano 2024

No hay dudas de que el ingreso de los nuevos participantes de Gran Hermano 2024 generó grandes repercusiones dentro de la casa y entre los seguidores del programa. Como lo había anticipado Santiago del Moro por medio del Goldent Ticket ingresaron Sabrina y Denisse y luego cinco nuevos participantes.

Mauro, Darío, Paloma, Damián y Florencia son las caras nuevas del reality que ya comenzaron a jugar y armar sus propias estrategias dentro de la casa. Como es el caso de Paloma que se acercó a Furia y Catalina en las primeras horas de su estadía.

Por otro lado, los hombres que ingresaron fueron sometidos a preguntas por sus compañeros para saber más de su vida. Vale aclarar que ellos cuentan con el desafío de no poder hablar de lo que pasa en el exterior.

Florencia fue la última en ingresar y la que más polémica causó hasta el momento no solo por su video de presentación en el que afirma que no le gusta bañarse, sino que porque se sospecha que ya conocía a Sabrina antes de entrar a Gran Hermano.

Florencia, la nueva participante de Gran Hermano 2024 Foto: instagram/flor.regidor

“No me gusta bañarme. Me lavo un poco los sobacos, me hago el baño polaco, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?”, expresó en el video de presentación.

Cómo es el perfil de Instagram de Florencia, la nueva participante de Gran Hermano 2024

Florencia se define en su perfil como modelo y su usuario es @flor.regidor. Al ingresar al reality tenía 25.3 seguidores y en tan solo horas subió a 45. 1 seguidores.

La foto de Florencia de Gran Hermano en su Instagram Foto: instagram/flor.regidor

Al ser modelo y figura de distintas marcas en sus redes sociales, Flor tiene 91 publicaciones, de las cuales destaca fotos de ella posando con diferentes looks, viajes que realiza e imágenes de ella en la playa.

Entre sus historias destacadas, Flor muestra sus trabajos como modelo y algunas fotos de los lugares que recorrió en sus viajes.