Qué es y de qué trata el Golden Ticket, el nuevo juego que se estrenará en Gran Hermano 2024

Gran Hermano 2024 volvió a sorprender a los jugadores y al público con el ingreso de tres exparticipantes en el repechaje. En la gala del domingo, luego de abrir el voto telefónico por una semana, los seguidores del programa eligieron y Catalina, Joel e Isabel volvieron a ingresar a la casa más famosa del país.

Además, en la gala hubo sanciones para dos participantes que no cumplieron las reglas del juego. Por un lado, Zoe que, si bien ella no fue la culpable, su mamá ingresó en “El Congelado” y sin querer reveló información de más, por lo cual su hija fue sancionada y no podrá jugar por la prueba del líder ni ser salvada en caso de ir a placa.

De igual manera, Furia recibió sanción por no obedecer las órdenes de Gran Hermano, ya que Juliana sacó las pilas al micrófono como un acto de rebeldía ante el pedido de más cigarrillos y la respuesta negativa. De esta manera, está nominada y no podrá ser salvada por el líder de la semana.

El golden ticket, el nuevo desafío de Gran Hermano 2024 Foto: gentileza tn

Qué significa el Golden Ticket, el nuevo desafío que anunció Santiago del Moro

Al final de la gala del domingo, Santiago del Moro anunció un nuevo cambio en el juego. El conductor mostró una tarjeta de color dorada con el nombre de “Golden Ticket”. Si bien aseguró que pronto habrá novedades, comenzaron las especulaciones sobre su uso.

“Vieron que yo hablé mucho de la película Willy Wonka. Era por esto. Ya se van a enterar para qué sirve y para qué vale”, expresó el conductor al final del programa.

Hasta el momento se sabe que podría ser un ticket de cambio, ya que en Gran Bretaña se distribuyeron 100 tickets en barras de chocolates en distintos bares. El ganador del Golden Ticket podía ingresar a la casa.

Esta nueva estrategia deja la posibilidad de que el público participe y pueda ser uno de los elegidos en ingresar a Gran Hermano. Es una idea inspirada en la película de la fábrica de chocolates.