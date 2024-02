Gran Hermano 2024: dos participantes rompieron las reglas y fueron sancionados

Gran Hermano 2024 todo el tiempo genera sorpresas y cambios dentro del juego y a los seguidores del programa. Luego de que Santiago del Moro anunciara el repechaje, los exhermanitos comenzaron sus campañas para volver a ingresar. Además, los jugadores que siguen dentro de la casa recibieron la visita de sus familiares.

“El Congelados” es una nueva consigna que está en juego en el reality, en la cual los participantes reciben la visita de sus familiares pero mientras esto pasa no pueden moverse ni reaccionar. Lo que significa un gran desafío considerando el tiempo que llevan en asilamiento y alejados de todos.

El jueves pasado Martín Ku recibió la visita de su novia, Furia de su hermana y Zoe de su mamá. Sin embargo, el ingreso de la mamá de Zoe generó muchas repercusiones debido a que habló demás y eso puede provocar sanción.

Martín Ku, Furia y Zoe de Gran Hermano 2024 recibieron a sus familias en “El congelado” Foto: Instagram

“Veo que todos te quieren y vengo a resaltar tus valores, lo buena compañera que sos, tu honestidad, tu fidelidad, lealtad, tu manera de jugar pacífica sin hablar mal de nadie, a mí eso me desborda de orgullo porque te críe y hoy todo el país lo ve”, fueron las palabras de la mamá de Zoe.

Quiénes son los participantes de Gran Hermano que recibieron sanciones

Finalmente, en la gala del repechaje del domingo, Santiago del Moro anunció que Gran Hermano decidió sancionar a Zoe por los dichos de su mamá. Por lo que, no podrá jugar por la prueba del líder de la semana y no podrá ser salvada en caso de ser nominada, según le informó Gran Hermano.

Por otro lado, Furia también fue sancionada por no obedecer las órdenes del dueño de la casa y sacar las pilas al micrófono algo que está prohibido, luego de que reclamara por más cigarrillos. Lo que llevó a que Gran Hermano le informará que ya está nominada, no podrá jugar por la prueba del líder, no podrá nominar ni ser salvada en la próxima semana.