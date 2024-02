Sabrina de Gran Hermano 2024 apuntó contra Brian: “Se llevó a mis perros y hasta los platos”

Sabrina Cortez fue una de las 22 participantes de la edición de Gran Hermano 2024 y fue la novena eliminada de la casa por decisión del público. De todas maneras, la competencia continua y ella quiere hacer todo lo posible para reingresar el próximo domingo 25 de febrero en la gala de repechaje.

La salida de Sabrina de la casa más famosa fue muy conflictiva, teniendo en cuenta que dentro ella tuvo una relación muy cercana con Alan, y afuera tenía una pareja de ocho años. Que la gente la votara para abandonar la competencia tiene que ver con eso. Luego, fuera de la casa, su expareja la destruyó por su accionar.

Sabrina de Gran Hermano 2024 junto a su expareja, Brian.

En esta oportunidad, Sabrina habló con “Se picó” de República Z y contó como se encuentra la relación con Brian. La participante explicó: “Estoy pasando un momento duro, hay una separación de por medio, hay mudanza y otras cosas, todavía no tengo mis perros, y en el medio no paro de trabajar”.

Sabrina de Gran Hermano 2024 y la difícil separación que vive con Brian.

Frente a esto, Gastón Trezeguet le consultó si Brian aún no le devolvió los perros, y ella explicó: “Se los llevó con él”, como si fuera un botín de guerra, comentó el panelista. Luego agregó: “Obviamente, se los pedí, sabe que es son mi debilidad. Me dijo que los vaya a buscar, él los tenía que dejar en mi casa, pero yo todavía no pude volver”.

Sabrina de Gran Hermano 2024 contó que Brian se llevó a sus perros.

“Está jugando con eso porque yo le pedí el departamento y los perros, se llevó todo, hasta los platos”, y aclaró que el departamento está alquilado por su familia. Por otro lado, explicó: “Yo no tengo tiempo para ir a buscar a los perros. Si tiene ganas de juntarnos, nos juntamos, pero no tienen que estar los perros de por medio”. Finalmente, aclaró que irá mañana a buscar a los perros con su padre, ya que no quiere ir sola.

Cómo es la relación de Sabrina con Alan de Gran Hermano 2024

También habló sobre su relación con Alan de Gran Hermano 2024 fuera de la casa. Sabrina dijo: “Estamos bien, nos llevamos superbién afuera de la casa. Yo ya lo dije, es mi sostén. Fue mi sostén adentro de la casa y acá afuera comparto mucho con él, hablamos y me escucha”.