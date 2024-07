La indignación de Nacho Castañares por el comentario transfóbico de una participante de Expedición Robinson 2024

Expedición Robinson 2024 es el reality de Telefe, en el que 25 participantes luchan por sobrevivir a la vida en la intemperie. A 10 días del inicio ya hubo cuatro participantes eliminados y otros 19 que luchan por llegar a la gran final. Mientras tanto, entre los jugadores hay conflictos.

Survivor: Expedición Robinson Foto: Agustin Zamora

En esta oportunidad, Malvina, la directora de escuela rural de 51 años, realizó un comentario transfóbico sobre su compañera Inés Lucero, la joven oriunda de Río Grande. Malvina se refirió a que sus compañeros le reclamaron que Inés llevaba ella sola el bloque y el resto tuvo que hacerlo en conjunto de dos personas.

Inés, la participante de Expedición Robinson 2024 Foto: Web

“Y bueno, pero es trans. No nos vamos a engañar entre gitanos. Tiene más fuerza, tiene la fuerza de un hombre, de un varón. Es como si yo me vistiera de hombre, tendría la sensibilidad de una mujer por más de que me la dé de hombre. Eso es una realidad”, explicó Malvina y generó repudio en las redes sociales por sus comentarios transfóbicos frente a su compañera Inés.

A través de X, muchos usuarios criticaron el discurso de Malvina contra Inés. Además, pidieron la expulsión de la participante. De todas maneras, es un reality que ya está grabado y sin participación del público en la continuidad del mismo y de los jugadores.

La reacción de Nacho Castañares, tras el discurso transfóbico de Malvina de Expedición Robinson 2024

Nacho Castañares, el finalista de Gran Hermano 2022-23, se encarga de reaccionar a los programas en vivo de Expedición Robinson 2024 a través del streaming de Telefe. En esta oportunidad, frente a los dichos transfóbicos de Malvina para con Inés, Nacho reaccionó con indignación.

Nacho, primero, mostró cara de sorpresa e indignación y luego expresó: “Ah, no. No, no, no puede decir eso, bolud*. Nada que ver. Lo que acaba de decir Malvina, nada que ver”.