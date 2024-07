Nacho Castañares apuntó contra el Cone Quiroga y fue contundente: “No éramos amigos”

Nacho Castañares y Coti Romero se conocieron en Gran Hermano, ahí solo fueron amigos, y cada uno comenzó una relación con sus compañeros del reality. Nacho con La Tora y Coti con El Cone, tras salir del programa el amor terminó y cada uno siguió su camino. Sin embargo, cuando se volvieron a encontrar comenzó a surgir un llamativo acercamiento entre ellos.

Desde la vez que se filtró un video de Nacho y Coti en un boliche pasándose un chicle, surgieron los rumores. Con el tiempo los ex Gran Hermano decidieron darse una oportunidad y blanquearon su relación, aunque no tenían etiquetas.

Hasta el fin de semana pasado, cuando Nacho viajó a Caa Catí, la ciudad de la que es oriunda Coti para hacerle una sorpresa y pedirle que sea su novia. El romántico pedido termino con un “sí”, la pareja se muestra cada vez más enamorada y ya no ocultan su amor.

Coti Romero y Nacho Castañares muy enamorados Foto: instagram/cotyrommero

Sin embargo, su relación no fue bien recibida por algunos excompañeros. En su momento, La Tora rompió el silencio sobre su ex y Coti, ahora fue el Cone Quiroga, quien habló de la relación de Nacho y la correntina.

“De mi ex no tengo nada que decir. De él sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo. Ahí estuvo la falsedad”, dijo el Cone sobre Nacho Castañares.

Nacho le respondió a El Cone Quiroga y fue contundente

Frente a los dichos, Nacho Castañares habló en un móvil de Intrusos de su relación con Coti Romero y apuntó contra el Cone Quiroga: “A mí no me parece falso. En ese momento, a mí como persona me surgió acompañarlo cuando él estaba pasando por un mal momento”.

“Trabajábamos juntos, pero no éramos amigos como dijo él. Sí teníamos un vínculo más cercano y a mí me surgió acompañarlo, escucharlo, preguntarle cómo estaba”, comentó Nacho Castañares sobre el “Cone” Quiroga.

“Si él lo vio como falso le pido disculpas. Fue un año atrás, nadie sabía lo que iba a pasar. No lo hice con ninguna intención. No lo consideró falso sino de alguien que quiso acompañar a la otra persona por el vínculo que había en ese momento”, cerró Nacho Castañares.