Con cuántos hombres estuvo Wanda Nara en su vida: “Los cuento con...”

Wanda Nara es de las mediáticas que más genera interés en toda la Argentina. Sus escandalosas separaciones de pareja y proyectos en Telefe como MasterChef, la focalizan en el punto más alto de la fama.

"Mis hijos saben la realidad, es lo único que me importa y no lo que digan los de afuera. Siento que es el precio de la fama y lo estoy pagando", aseveró la conductora de Bake Off Celebrity sobre las consecuencias por su fama.

Ahora bien, los tópicos que generan mayor interés entre los usuarios es la vida amorosa de Wanda Nara. Luego de culminar su relación con L-Gante, la empresaria fue vinculada con el cantante cordobés Agus Bernasconi, por lo que tuvo que salir a aclarar sus relaciones.

Con cuántas personas ha salido Wanda Nara

La empresaria reveló su cantidad de parejas en Instagram. Allí, estuvo respondiendo diferentes dilemas de sus seguidores a través de una dinámica de preguntas y respuestas. “Estoy feliz. Soltera, sin apuros y sin problemas”, espetó Wanda en sus historias.

El comunicado de Wanda Nara sobre sus relaciones amorosas

En una de las preguntas, le consultaron sobre por qué se la vinculaban múltiples romances. Esto dio pie a que la intérprete de “Bad Bitch” aclarara que solo había salido con pocas personas. “Me inventan situaciones que no viví con gente que nunca me crucé. Me divierte igual, pero los hombres con los que estuve en mi vida los cuento con una sola mano, los demás son puro invento”, aseguró.

Si bien no reveló con quiénes tuvo una relación, aseguró que su foco estaba en vivir su soltería. “Ahora estoy sola, y quizás paso a contar con la otra mano... Por ahora no quiero nada”, cerró la modelo a modo de cierre.

El nuevo panorama laboral de Wanda Nara

Desde otro aspecto, en Intrusos confirmaron que Wanda Nara formaría parte de una nueva edición de “MasterChef Celebrity”. Sin embargo, las tensiones estarían muy presentes en Telefe porque la modelo hace notas para otros medios y no al canal en donde está. “Las autoridades que todavía bancan a Wanda les jod** estas actitudes. Lo consideran extorsivo”, destacó Rodrigo Lussich.