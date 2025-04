Wanda Nara atraviesa uno de los momentos más agitados de su vida personal. En medio de una intensa exposición mediática, la empresaria y conductora se enfrenta a días marcados por el conflicto, los rumores y las repercusiones en redes sociales. Su pelea legal con Mauro Icardi, el padre de sus hijas menores, no solo ha acaparado titulares, sino que también la convirtió en protagonista de múltiples escándalos en el último tiempo. Entre idas y vueltas judiciales, declaraciones cruzadas y tensiones familiares, Wanda intenta sostener su imagen pública mientras transita un período cargado de emociones y decisiones difíciles.

La resolución judicial contra Wanda Nara.

En las últimas horas, se dio a conocer que una orden judicial determinó la suspensión de sus redes sociales por un plazo de treinta días. Esta medida surge como consecuencia directa del pedido formal que la Justicia le había hecho previamente a la empresaria, instándola —en buenos términos— a dejar de publicar imágenes de Francesca e Isabella, las dos hijas que comparte con el futbolista. Sin embargo, al no cumplirse con lo solicitado, el conflicto escaló y derivó en esta contundente decisión legal que limita su actividad digital y vuelve a encender la tensión entre ambas partes.

Las imágenes que ponen en problemas a Wanda Nara

“Varios festejando que el juez le suspende las redes a Wanda pero parece que ella no se enteró porque... ¡sigue publicando!”, había adelantado Ángel de Brito el viernes en su programa. En este sentido, tras enterarse de la sentencia, Nara mencionó: “Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver por OnlyFans…Yo nunca me caigo, tomo envión”.

Lejos de acatar la medida impuesta por la Justicia, la empresaria decidió ignorar la resolución judicial y continuar con su actividad en redes sociales. Días después de haber sido notificada formalmente, la mediática volvió a compartir contenido junto a sus hijas, Francesca e Isabella, desafiando de manera directa lo dictaminado. No solo no eliminó publicaciones anteriores, sino que fue un paso más allá: subió una nueva selfie en la que se la ve disfrutando de un momento de spa casero con las pequeñas. “Baño de crema para todas”, escribió la empresaria, junto a la imagen que rápidamente se viralizó.

Las fotos que le causarían problemas a Wanda Nara.

Este accionar generó aún más revuelo y podría tener consecuencias legales, ya que representa un claro incumplimiento de la orden judicial. La actitud desafiante de Wanda reaviva el conflicto con Mauro Icardi y siembra dudas sobre cómo seguirá la batalla legal por la exposición pública de sus hijas.

Pese al conflicto, Wanda continuó compartiendo momentos familiares en sus redes sociales, lo que intensificó aún más la controversia. Luego de la publicación del “baño de crema”, la mediática mostró una escena hogareña en la que se la ve compartiendo una cena junto a todos sus hijos. En las imágenes, se puede observar a Francesca e Isabella disfrutando del encuentro con sus tres hermanos mayores: Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de la relación anterior de Wanda con Maxi López. La postal familiar, que fue celebrada por muchos de sus seguidores, volvió a incluir a las hijas menores, lo que representa una nueva desobediencia a la medida cautelar impuesta por la Justicia.