Wanda Nara y su nuevo enfrentamiento con Only Fans: ¿tendrá que devolver dinero?

Wanda Nara no deja de sumar polémicas. A casi un año de haber anunciado su separación de Mauro Icardi, la modelo se volvió una de las celebridades más mediáticas por su nueva relación con L-Gante y explosiones en redes sociales.

Mauro Icardi y Wanda Nara cuando eran pareja. (Foto: Instagram Wanda Nara)

“Con Mario (Mauro) ya no estamos juntos desde hace un tiempito... Es por eso que hoy me permito ser feliz con Elías (Elian) y sé que ustedes mis #Julistas van a saber entender que mi felicidad es él”, habría expresado la conductora de Bake Off Famosos en una cuenta fake.

Ahora bien, uno de sus últimos momentos más controversiales ocurrió en los últimos días, cuando el Juzgado Civil N.º 106 del Poder Judicial de la Nación le suspendió sus redes sociales tras entorpecer la revinculación de sus hijas con el padre. Esto dio pie a que la modelo se creara una cuenta en Only Fans.

El comunicado de Wanda Nara donde revela la creación de su OnlyFans.

"Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans (...) Hola... No soy Wanda, acá soy la BadBitch y punto. Aprovecha que si me cierran IG me activo más que nunca“, aseveró la modelo en contra de la decisión impuesta por la Justicia.

¿Only Fans le traerá problemas judiciales a Wanda Nara?

Tres días después de activar su cuenta de Only Fans, la periodista Yanina Latorre reveló que Wanda podría tener problemas judiciales con Divas Play, la plataforma de contenidos para adultos en la que también se encuentra la mediática, dado que incumplió con su contrato de exclusividad.

"Tiene un contrato de exclusividad, ahí es donde se equivoca porque no puede subir a otra plataforma contenido erótico (...) “Ella tenía un contrato en donde tenía que llegar a factura 5 millones de dólares y una vez que llevaba, podía seguir facturando y hacer lo que quiera. A ella le falta un palo y medio”, señaló la periodista sobre el acuerdo de Wanda Nara con Divas Play.

Además de esto, Wanda Nara podría enfrentarse a un nuevo revés económico con Only Fans. Tras cambiar el precio de su suscripción de 50 a 10 dólares, aquellos que pagaron el primer monto podrán solicitarle el reembolso total de su dinero. “Si vos te bajás el precio, Only Fans no se hace cargo de la devolución. Cuando haga la liquidación, a ella le van a descontar toda la gente que reclamó la diferencia”, destacó Yanina Latorre.