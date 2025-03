La China Suárez apareció con un nuevo look y sorprendió con su parecido a Wanda Nara ¿Indirecta?

La China Suárez es una actriz, cantante y modelo argentina que siempre está en el foco de los medios de comunicación por sus actitudes o polémicos romances con famosos. La famosa confirmó su relación con Mauro Icardi en medio del escandaloso divorcio que enfrenta en el futbolista con Wanda Nara. La pareja tuvo un affaire en el pasado cuando el jugador aún estaba casado.

La historia del triángulo amoroso tiene en vilo a la sociedad y todos los días se conoce un nuevo capítulo de la novela que tiene como principales protagonistas a Wanda, la China e Icardi. Por un lado, la pareja se muestra enamorada y comparte publicaciones constantes de los momentos que pasan juntos.

Wanda Nara compartió una serie de fotos en Instagram

Mientras que la conductora no duda en dejar indirectas y comentarios sobre su ex y padre de sus dos hijas. La ex Casi Ángeles reapareció en redes sociales con un nuevo color de pelo, pero sus seguidores no lo dejaron pasar.

Mauro Icardi y la China Suárez

El cambio de look de la China Suárez igual a Wanda Nara

La China Suárez compartió una foto en donde saluda a sus seguidores con “Buen día” y varias fotos de ella. En las mismas se ve nuevo color rubio, el cual es mucho más rubio que el tradicional que usa.

La actriz tiene su color original de un rubio con mechas y las raíces más oscuras tirando al morocho. Sin embargo, esta vez eligió un rubio más fuerte.

El nuevo look de la China Suárez igual a Wanda Nara

El cambio de color fue rápidamente comentado por sus seguidores, ya que es el tono habitual que usa Wanda Nara por lo que fue tomado como una nueva provocación y dejó en evidencia que sigue los pasos de la famosa.

“En la publicación nueva ya se está mostrando poco a poco el rubio ehhh… se vieneee. Wan hay solo una, mamu“; “Ahora le copia el pelo jajaja sos muy básica mamita”; “Es Wanda Nara dos, unas ganas de parecerse tiene”, “La chinita para variar quiere ser Wanda”, fueron algunos de los mensajes en donde la acusan de copiar a su enemiga.