Wanda Nara no podrá usar sus redes sociales por más de un mes: su polémica reacción

Wanda Nara no deja de sumar polémicas en su repertorio. Tras separarse de Mauro Icardi, la modelo se ha enfrentado a una batalla legal por la tenencia de sus hijas Francesca e Isabella, quiénes no han interactuado con su padre en los últimos meses.

Wanda Nara rompió el silencio con un explosivo comunicado tras el fallo adverso de la Justicia.

En las últimas actualizaciones de la causa, el Juzgado Civil N.º 106 del Poder Judicial de la Nación dictó una medida cautelar en su contra por entorpecer el proceso de reinviculación de sus hijas con Mauro Icardi. Debido a esto, durante los próximos 30 días no podrá utilizar sus redes sociales.

"En atención a lo informado por el Ministerio Público Tutelar, lo solicitado por el Sr. Defensor Público de Menores en el dictamen del 3 de abril de 2025, la nueva desobediencia incurrida por la actora a una disposición judicial consentida y dado que la Sra. Nara con la inasistencia injustificada de sus hijas ha generado la obstrucción del proceso de revinculación paterno-filial, vulnerando una vez más los derechos de Francesca e Isabella, RESUELVO: en calidad de “medida cautelar”, disponer la suspensión, por el término de treinta (30) días corridos, de todas las cuentas de redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook", aseveró el escrito.

La resolución judicial contra Wanda Nara.

Tras la medida del juez, la empresaria buscó desafiar nuevamente a la Justicia con una nueva plataforma de comunicación. “Yo nunca me caigo”, expresó la mediática minutos después de conocerse la sentencia.

La reacción de Wanda Nara a la suspensión de sus redes sociales

La conductora de Bake Off Famosos se refirió a la orden del juez a través de sus redes sociales. Allí, expresó que por el momento publicaría nuevo contenido a través de su nueva cuenta de OnlyFans. "“Si no es por acá, a partir de hoy nos podemos ver en OnlyFans”, sentenció la empresaria.

El comunicado de Wanda Nara donde revela la creación de su OnlyFans.

Minutos después de crearse la cuenta, Nara le tiró un palito a la Justicia en la descripción de su Only Fans. “Hola... No soy Wanda, acá soy la BadBitch y punto. Aprovecha que si me cierran IG me activo más que nunca”, expresó con picardía.