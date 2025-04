El romance entre Wanda Nara y L-Gante fue, desde el principio, un verdadero fenómeno mediático. Generó todo tipo de preguntas, teorías y especulaciones. Ella, empresaria, influencer y figura internacional. Él, exponente del RKT, surgido de la cumbia 420 y símbolo de la cultura urbana. Aun así, contra todo pronóstico, se dejaron llevar por lo que sentían.

Wanda Nara y L-Gante. (Foto: Instagram Wanda Nara)

Desde hacía semanas, los rumores de separación venían cobrando fuerza. Wanda y L-Gante ya no se mostraban juntos como antes, ni compartían esa complicidad que tanto los había caracterizado en los primeros meses del vínculo. La distancia era evidente, y el silencio entre ambos empezó a hablar por sí solo. Un detalle que no pasó desapercibido fue la ausencia del cantante cuando estalló el escándalo de Mauro Icardi en el Chateau Libertador: muchos esperaban un gesto público de apoyo por parte de él, pero eso nunca ocurrió. A partir de ahí, comenzaron a surgir señales cada vez más claras de una crisis profunda, una que parecía no tener vuelta atrás.

Finalmente, el cantante puso fin a las especulaciones y confirmó lo que muchos ya sospechaban: su separación de la empresaria. Eligió hacerlo a través de Facebook, con un mensaje cargado de tristeza y honestidad. “Estoy destruido desde hace mucho tiempo. ¡Estaré en soledad hasta que me vuelva a sentir bien y volveré con todo! Gracias, amigos, por no soltarme la mano. Ya aprendí bastante hasta acá”.

Y como si sus primeras palabras no hubieran sido suficientes, L-Gante volvió a expresarse, esta vez con una reflexión directa sobre Wanda Nara. Tal vez motivado por los comentarios que recibió tras su posteo, el músico decidió dejar en claro su postura: “Jamás me voy a quebrar y hablar mal de alguien que amé”, indicó y cerró: “Soy un hombre y todo lo que di de mí lo disfrutará mi hija”.

Qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante

Las primeras señales de una posible crisis comenzaron a circular cuando L-Gante no acompañó a Wanda Nara a Turquía, donde la empresaria viajó para recibir un premio internacional. Aunque en ese momento la ausencia no generó demasiadas sospechas —el cantante acababa de sufrir un accidente en Pinamar y estaba lidiando con una fractura de clavícula—, con el paso de los días el rumor fue tomando fuerza, alimentado por una serie de situaciones que no pasaron desapercibidas.

Uno de los indicios más comentados fue la cercanía del músico con la cantante española Mar Lucas, conocida por su gran parecido con la China Suárez. La conexión entre ambos no solo quedó reflejada en redes, sino también en una colaboración musical que despertó aún más especulaciones.

Mar Lucas y L-Gante.

El punto cúlmine llegó el 22 de marzo, cuando Wanda y L-Gante compartieron escenario en un show en Paraguay. Lejos de mostrarse unidos o cómplices, la frialdad entre ellos fue evidente. La distancia emocional se percibía incluso desde el público, marcando lo que sería uno de los últimos momentos compartidos antes de la confirmación oficial de la ruptura.

La señal más contundente de la crisis se dio en Asunción, Paraguay, y quedó registrada en un video que rápidamente se volvió viral. Allí se los ve a Wanda y L-Gante llegando al hotel donde se alojarían, pero lo hicieron por separado y sin cruzarse ni una mirada. Ni gestos, ni palabras, ni rastro de complicidad.