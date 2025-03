La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando qué hablar y cada día salen a la luz declaraciones y acusaciones cruzadas entre ellos. A esto se le suma el romance del futbolista con la China Suárez, quien fue la tercera en discordia en el matrimonio en 2021, y L-Gante, la actual pareja de la conductora.

De ambos lados, los protagonistas de la historia del momento se dejan indirectas o publicaciones con mensajes enigmáticos dedicados al otro lado de la novela. Tras el escandaloso episodio de Mauro Icardi en el Chateau con sus hijas, el futbolista no volvió a ver a las menores.

Sigue la guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi

El viernes pasado fue Wanda Nara quien rompió el silencio en LAM y contó su versión de los hechos con acusaciones contra su ex. “Mauro me acompañaba a las grabaciones de Bake Off Famosos porque me daba pena que se quedara encerrado. No tiene familia, no tiene amigos. Tiene un solo amigo de la infancia, pero casi no se ven”, expresó la famosa sobre su exmarido.

Mauro Icardi y Wanda Nara cuando eran pareja. (Foto: Instagram Wanda Nara)

Mauro Icardi le respondió a Wanda Nara con un letal palito

Esto dejó repercusiones y el futbolista salió a desmentir las palabras de su ex. Este fin de semana, Mauro publicó una foto de 15 hombres en una cancha de fútbol, clara referencia a que iba a jugar un partido entre amigos.

Algunos tenían la camiseta titular del Galatasaray y el resto la alternativa. Icardi no se ve en las fotos, ya que el futbolista no puede jugar por la lesión de la que aún se está recuperando.

La indirecta de Mauro Icardi a Wanda Nara

“Mis amigos ya están equipados para el 2025″, escribió el futbolista junto a la foto dejando una indirecta para Wanda Nara quien señaló que él no tenía amigos por eso siempre iba a todos lados con ella.

No es la primera vez que dejan publicaciones con doble sentido para tirarle un palito al otro. Wanda también señaló que Icardi no tenía familia, por ahora el futbolista se muestra enamorado de la China Suárez y ambos comparten fotos juntos todo el tiempo.