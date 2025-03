La insólita cifra en dólares que Alex Caniggia le ofreció a Wanda Nara para no ir a juicio por sus fuertes dichos: “Es un Fiat 600...”

En las últimas semanas, Wanda Nara expresó su hartazgo ante las constantes declaraciones de Alex Caniggia sobre su vida personal. Según trascendió, la mediática se cansó de ser el blanco de sus comentarios agresivos y despectivos, los cuales, según su entorno, cruzaron los límites del respeto.

Decidida a frenar esta situación, Wanda tomó la determinación de iniciar acciones legales contra Caniggia, quien, al verse acorralado por las consecuencias judiciales que esto podría acarrearle, no tuvo más opción que dar marcha atrás. En un intento por evitar que el conflicto llegara a los tribunales, el mediático le habría ofrecido una millonaria suma de dinero para alcanzar un acuerdo y evitar enfrentarse a un juicio.

Alex Caniggia. (Foto: Instagram Alex Caniggia)

En Puro Show, el popular programa de chismes matutino de Canal 13, se revelaron algunas de las frases que habrían provocado la furia de Wanda Nara y que la llevaron a tomar medidas legales contra Alex Caniggia. Estas declaraciones, según se informó, fueron las que cruzaron el límite para la mediática, desencadenando la decisión de recurrir a la justicia para frenar la violencia verbal y el desprestigio que había estado soportando.

Los terribles posteos de Alex Caniggia hacia Wanda Nara

“No fue tan grato. El ciervo, el mono, un siamés y un gato barato. Entre los cuatro, no hago uno. Y el que se está cagando de risa es Maxi López, que está en Europa y tiene un contrato billonario”, había escrito Alex en sus redes sociales.

“Si el gato callejero y el mono tuvieran un hijo, seguro sería varón, gordito como la madre y feo como el padre”, continuó. Luego añadió: “El gato callejero llora, y tengo pruebas que puedo mostrar”.

Wanda Nara fue a ver a la Selección Argentina acompañada de un famoso empresario y crecieron los rumores de romance.

Aunque Wanda Nara decidió iniciar una demanda legal contra Alex Caniggia debido a sus constantes ataques verbales, este no cedió ante la situación. Al enterarse de la decisión de la mediática, el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no dudó en responder de manera agresiva a través de sus redes sociales.

En una serie de publicaciones, lanzó comentarios hirientes y despectivos, asegurando: “Nos vemos en tribunales, ridícula”. Además, acompañó sus palabras con una foto de Piggy para hacer una comparativa y tratar de herirla aún más, mostrando una vez más su actitud provocadora y desafiante en medio del conflicto.

Los terribles posteos de Alex Caniggia hacia Wanda Nara.

Y continuó: “Que la excedida de peso se enoje es entendible. Es un Fiat 600 y la cambiaron por un Lamborghini. Está sensible. Mauro se come otra hamburguesa y ya no la suya usada y horrible. Y ahora hace demandas para tener prensa sino para la gente es invisible”.

A pesar de su actitud desafiante en las redes sociales, cuando llegó el momento de presentarse junto a su abogado, Alex adoptó una postura más sumisa. Matías Vázquez, detalló su estrategia: “Va a querer conciliar. Sí, la información de último momento es que quiere conciliar, quiere llevar todo a buen puerto. ¿Qué le va a ofrecer Alex para detener esta denuncia penal?”.

La denuncia de Wanda Nara hacia Alex Caniggia.

Frente a esta situación, se dio a conocer la cifra con la que Alex Caniggia intentará calmar a Wanda Nara después de las numerosas frases despectivas sobre su físico y su comportamiento. Según informó Matías Vázquez, “le va a ofrecer 3500 (dólares) el señor Alex a Wanda. Como para decir: mira, yo te doy esto por los daños que te generé, porque quieres daños y perjuicios, entonces lo que tengo para ofrecerte son USD 3500. Eso me dijo Cipolla recién”.