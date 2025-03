Cuánto cuesta la extravagante camioneta que se compraron Mauro Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez viven a pleno su historia de amor y hacen oído sordo a los comentarios negativos sobre la pareja. Mientras el futbolista sigue los enfrentamientos mediáticos y judiciales con Wanda Nara por el divorcio y la tenencia de sus dos hijas.

La pareja del momento comparte su rutina y las actividades que realizan con su vida de lujo, como fueron los viajes a Italia y Estambul en avión privado. A esto se suma la convivencia de la familia ensamblada en la casa de los sueños que compró Icardi en Nordelta.

Mauro Icardi y la China Suárez

A pesar de que el futbolista aún no se puede reencontrar con sus hijas Francesca e Isabella después del escándalo que protagonizó en el Chateau, realizó una compra para unir a la familia, es decir, sus hijas con los de la actriz.

El viernes pasado, la pareja estaba disfrutando al aire libre en una plaza porteña con los hijos de la China Suárez cuando fueron abordados por el móvil de Puro Show. Esto generó una situación incómoda y ellos se apresuraron a subirse al vehículo e irse del lugar.

Mauro Icardi y la China Suárez en el cumpleaños de la modelo (Instagram de China Suárez)

Cuánto vale la impactante camioneta de Mauro Icardi y la China Suárez

Lo que más llamó la atención es la impactante camioneta a la que se subió Mauro Icardi y la China Suárez, ya que es nueva y se cree que compró el futbolista para su pareja, y que en la misma entren todos los chicos, es decir los tres de la actriz y las dos del futbolista.

"Me llamó la atención la camioneta porque él siempre iba en una camioneta blanca de otra marca”, contó Pochi de Gossipeame. “A mí me había llegado que Mauro le compraría una camioneta a la China. Yo no sé si es esa o la compraron para la pareja, para que entren todos los chicos”, agregó la panelista de Puro Show.

Asimismo, en el programa revelaron el modelo y la desorbitante cifra de su valor. Es una Toyota SW4, que cuenta con un total de 7 asientos. La misma tiene un valor aproximado de 65 mil dólares, lo que sería 68.4 millones de pesos.